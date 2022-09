Le SPF Intérieur, Bebat, Netwerk Brandweer, Rezonwal et les pompiers de Bruxelles, s’associent pour lancer la campagne de prévention "Ne jouez pas avec le feu"dont le but est de donner aux cyclistes des conseils afin de recharger en toute sécurité les batteries de trottinettes et de vélos électriques, notamment.

"Ne rechargez que dans une zone équipée d’un détecteur de fumée et restez à proximité", recommande le SPF et ses partenaires. "Une fois la batterie complètement rechargée, retirez la fiche de la prise", conseillent-ils.

Les citoyens sont également invités à conserver les batteries endommagées, défectueuses ou non utilisées dans un lieu sûr et à les rapporter ensuite, dès que possible à un revendeur de vélos ou au parc à conteneurs.

"Conservez la batterie dans un endroit sec et à l’abri du froid et de la chaleur, limitez les matériaux inflammables à proximité de celle-ci, et ne rien déposer dessus pour éviter la surchauffe"sont d’autres conseils que donnent le SPF, l’organisation de collectes de piles et batteries Bebat, et les pompiers.

Enfin, il est conseillé de "ne jamais réparer soi-même la batterie mais de la confier à un expert"et "de la faire vérifier par un revendeur de vélos ou de trottinettes afin de s’assurer que celle-ci n’est pas endommagée, notamment après une lourde chute".

D’autres conseils de prévention incendie en lien avec d’autres thèmes sont disponibles sur le site web du SPF Intérieur: www.nejouezpasaveclefeu.be.