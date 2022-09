Enveloppe bien-être : la main au gouvernement ou relancer la concertation ?

Un budget de près de 1 milliard d’euros, mis à disposition par le gouvernement et destiné à augmenter les allocations sociales (pensions, chômage, maladie-invalidité,…), en plus de l’indexation.

C’est donc, comme prévu par la loi, en principe au gouvernement de reprendre la main sur le dossier.

Pour les syndicats, il était "impossible" de rendre cet avis jeudi, "les employeurs ayant systématiquement refusé d’entamer les travaux".

"Ils ne voulaient pas discuter de la répartition de l’enveloppe mais de l’enveloppe elle-même", dénonce Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, faisant écho à la lettre envoyée par le banc patronal au gouvernement en juillet, dévoilée lundi et qui a fait bondir les syndicats – "ils ont envoyé cette lettre dans notre dos"– mais aussi les socialistes et écologistes de la Vivaldi.

"Nous avons seulement posé des questions – auxquelles nous n’avons jamais eu de réponses d’ailleurs – au gouvernement sur le montant de cette enveloppe, se défend Pierre-Frédéric Nyst, président de l’UCM. Avec la crainte que la situation décrite ne corresponde plus à la réalité, en raison de la situation économique." Les patrons se demandaient alors s’il ne valait mieux pas travailler de "manière plus prudente", en octroyant l’enveloppe en deux temps: 60% maintenant, 40% plus tard. "Comme cela fut le cas sous Di Rupo", précise Pierre-Frédéric Nyst. À la différence qu’à l’époque, cela avait été prévu dans l’accord de gouvernement, rappelle une source gouvernementale.

Dans leur lettre, les patrons regrettaient également l’absence de ciblage dans la répartition de l’enveloppe bien-être. "Pour les syndicats, tout le monde doit recevoir, note Monica De Jonghe, directrice générale de la FEB. Mais cela va créer des pièges à l’emploi! Les budgets n’étant pas illimités, il faudrait les utiliser pour les gens qui en ont vraiment besoin."

«Attitude formaliste»

Du côté patronal, on pointait jeudi l’attitude "formaliste" des syndicats, comme raison de l’échec des négociations.

"On a jamais respecté cette date du 15 septembre auparavant, pointe Monica De Jonghe. Ici, les syndicats ont utilisé cette date pour mettre la pression et découpler les négociations de l’enveloppe bien-être (les inactifs) et les prochaines négociations de l’accord interprofessionnel AIP 2023-2024 (les actifs). Mais on a toujours travaillé sur les deux dossiers en même temps (sauf lors du dernier AIP, NDLR) et les syndicats ne s’en sont jamais offusqués."

À quoi Thierry Bodson, président de la FGTB, répond: "quand on a annoncé vouloir modifier la loi de 96 (qui encadre l’évolution des salaires), les patrons nous ont répondu “la loi, c’est la loi”. Et bien, pour l’enveloppe bien-être, la loi c’est aussi la loi!" Et d’ajouter: "Les patrons ont voulu jouer la montre, traîner jusqu’aux négociations AIP, pour pouvoir marchander entre les deux…"

Retourner à la table?

En l’absence d’un accord entre les partenaires sociaux, "les ministres de tutelle feront une proposition d’ici le début de la semaine prochaine", a assuré jeudi matin le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), précisant que "le montant de l’enveloppe n’est pas sujet à discussion. C’est stipulé dans l’accord de coalition". Le Premier ministre aurait même fait savoir que l’enveloppe sera bel et bien accordée à 100%.

Néanmoins, une autre source gouvernementale indiquait à Belga jeudi midi, qu’on demanderait d’abord aux partenaires sociaux de poursuivre la concertation.

Au cabinet Dermagne, on ne semblait pas au courant…

Si côté patronal, on se dit prêts à se remettre autour de la table – en incluant les travailleurs actifs dans la discussion pour la FEB -, "on ne retournera pas à la table, a réagi en matinée Thierry Bodson (FGTB). On ne jouera pas les prolongations. C’est au gouvernement à ventiler l’enveloppe maintenant, et vite. À la veille d’un hiver difficile, un maximum de moyens doivent être libérés pour le 1er janvier."

Sur les chances de réussite du gouvernement, le banc patronal se montrait sceptique, estimant qu’au sein de la Vivaldi, tous, notamment côté libéral, ne sont pas sur la même longueur d’onde.

En attendant, les relations entre patrons et syndicats sont plus que jamais tendues et le sentiment de confiance ébranlé alors que s’amorceront bientôt les négociations salariales et qu’une action syndicale est prévue à Bruxelles ce 21 septembre, notamment sur l’enveloppe bien-être.