Quarante-quatre actions organisées en Belgique à l’occasion du World Cleanup Day

Du côté de Bruxelles, plusieurs collectes citoyennes seront également organisées à Ixelles, Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Schaerbeek et Neder-Over-Heembeek. La Ville de Bruxelles organise de son côté plusieurs collectes sur son territoire et invite les citoyens à accompagner les balayeurs de rue dans leur tournée de nettoyage entre 11 et 16h. En outre, plusieurs dépôts du service propreté seront ouverts aux citoyens. L’emblème de Bruxelles, Manneken Pis, se joindra à l’événement en revêtant un costume spécialement conçu pour l’occasion.

En périphérie bruxelloise, des actions auront lieu à Vilvorde, Beersel et Grand-Bigard.

Un plus grand nombre d’activités sont organisées en Flandre, dans de grandes villes comme Anvers, Gand et Malines, notamment. En outre, un partenariat avec l’ASBL River Cleanup permettra d’y nettoyer un tronçon du cours d’eau du Démer, entre Aarschot et Diest, en Brabant flamand.

River Cleanup a également noué un partenariat avec le festival de Doel, organisé les 17 et 18 septembre. Les festivaliers pourront y faire don de leur gobelet réutilisable. En échange, l’association de défense de l’environnement s’engage à retirer un kilo de déchets plastiques des rivières pour chaque gobelet récolté.

« Cette journée est très importante pour s’assurer un avenir meilleur », soulignent les organisateurs du World Cleanup Day. « La beauté de cette action se trouve dans la coopération et la collaboration, en construisant des ponts entre les communautés et en y incluant toutes les strates de la société, des citoyens aux entreprises en passant par les autorités locales. »