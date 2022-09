Météo: ciel couvert avec des pluies parfois intenses, alerte orange dans 3 provinces wallonnes et à Bruxelles

L’IRM a prévu une alerte orange dans les provinces de Liège, Luxembourg et du Brabant wallon, ainsi qu’à Bruxelles.

Météo

Ce soir, le risque d’averses intenses sera encore présent dans le centre et le sud du pays mais plus tard, le temps deviendra sec avec des éclaircies au nord du sillon Sambre et Meuse. Au sud du pays, le risque d’averses (orageuses) persistera mais durant la nuit, le temps deviendra plus sec. Les minima varieront entre 10°C dans le centre et 15°C à la mer et dans l’extrême sud du pays. Le vent sera généralement faible de secteur nord.

Jeudi, les dernières pluies s’évacueront par l’extrême sud-est sous un ciel généralement très nuageux. Une ondée sera possible localement. Les maxima ne dépasseront pas 15°C en haute Ardenne et 18 ou 19°C en Basse Belgique. Le vent deviendra modéré de nord-ouest.