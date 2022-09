L’arrêt de Doel 3 bientôt irréversible

Plusieurs partis de la majorité en rêvaient encore, mais la mise sous cocon du réacteur nucléaire Doel 3 en vue d’éviter son démantèlement ne sera pas possible, annonce mercredi L’Echo, sur base des derniers échanges entre l’AFCN, le régulateur de la sûreté nucléaire, et Engie, l’opérateur et propriétaire des centrales.