Coronavirus: le vaccin Pfizer contre les sous-variants Omicron sera utilisé dans la campagne actuelle

Les différents ministres de la santé ont lancé un appel aux personnes les plus vulnérables, aux personnes dont l’immunité est réduite et aux professionnels de la santé à se faire vacciner. « Selon les modèles scientifiques, une nouvelle vague COVID-19 est attendue pour la mi-octobre. Les conséquences potentielles de cette situation, à savoir davantage d’infections, de maladies, d’hospitalisations et une pression encore plus forte sur le système de santé, peuvent être contenues si un groupe de personnes suffisamment important se fait vacciner », ont-ils souligné dans un communiqué.