En Wallonie, le taux de natalité brut est passé de 11,6 nouveaux nés pour 1.000 habitants (11,6‰) en 2001 à 10‰ en 2021. Et dans votre localité ? Début de réponse grâce aux derniers chiffres de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique.

2. Eupen: ponts, berges… 30 % à 40 % des dégâts réparés après les inondations

Mais ce n’est toutefois qu’en 2024, au mieux, que tout sera réparé.

3. Louis Bertignac au Lys Festival: «Le plus beau sens de ma vie, c’est la musique»

Son prochain album, en préparation depuis des années, sortira en avril. Il sera tout aussi rock que les précédents, avec des textes sur l’actualité.

4. Cyclisme: Sylvain Moniquet et Fiona Mertens veulent arriver avec les meilleur.e.s en haut de la citadelle de Namur

Rentré du Canada en début de semaine, Sylvain Moniquet est en forme et en confiance : il veut s’illustrer sur le Grand Prix de Wallonie ce mercredi à Namur. La Beaurinoise Fiona Mertens sera elle aussi de la partie, lors de la première édition féminine de la course.

5. Le chantier du pont des Trous de Tournai dans sa dernière ligne droite (vidéo et photos)

Les travaux du pont des Trous sont dans leur dernière ligne droite. Sept mois avant l’inauguration, nous avons eu l’occasion de visiter de très près ce chantier spectaculaire qui déjà laisse apparaître l’emplacement des meurtrières.

6. Louvain-la-Neuve: 150 pains et 38 tartes, records battus à la fête du four à pain

L’ASBL Four à pain organisait dimanche sa Fête du pain dans le parc de la ferme du Biéreau, à proximité du four à pain de l’ancienne forge de la ferme.

7. Adelina qualifiée pour la deuxième semaine du concours du Meilleur Pâtissier

La candidate originaire de Virton a pu saisir son ticket d’embarquement, malgré un départ en dents de scie. Retour sur ses premières prestations.

8. Le rexisme à Wavre dans «Wavriensia»: la deuxième partie aborde la collaboration

Nous l’avons déjà évoqué dans nos colonnes en mai dernier, l’historien et président du CHAW (Cercle d’histoire, d’archéologie et de généalogie de Wavre et du Brabant wallon), Joseph Tordoir, s’est penché sur l’histoire du mouvement rexiste à Wavre et en Brabant wallon.

9. La participation à l’excursion «Devoir de mémoire» proposée par la Ville de Genappe coûtera finalement moins cher que prévu

La majorité a entendu les arguments de l’opposition...

10. Rue de la Loi: Elke Van den Brandt veut pérenniser l’aménagement à trois bandes... avant une éventuelle mise à deux bandes « dans le futur »

Selon la ministre Van den Brandt, la situation de la rue de la Loi à trois bandes devrait être maintenue, avec une piste bidirectionnelle séparée pour les cyclistes.

