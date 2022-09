Pas de mise à l’écart du greffier du Parlement wallon: les agents sous tension

Sur la table, les accusations qui ciblent le greffier de l’assemblée, Frédéric Janssens. Il est en quelque sorte le patron de la "boîte", dans le sens où il dirige une centaine de personnes au service du greffe. Et qu’il n’a de comptes à rendre qu’au seul Bureau du Parlement.

Pour rappel, le greffier fait l’objet d’une plainte pour harcèlement de la part d’un membre de son personnel. Et les cinq membres du Bureau, Jean-Claude Marcourt y compris, sont également cités dans la plainte enregistrée auprès de l’auditorat du travail. Une information judiciaire est ouverte.

Le greffier a été entendu plusieurs heures. Globalement, le Bureau semble soutenir son travail. En tout cas, aucune mesure particulière n’a été prise contre lui, a fait savoir Jean-Claude Marcourt. Jusqu’à nouvel ordre, en tout cas.

«Pas de décision radicale»

"Il s’est expliqué et s’est engagé à fournir toutes les informations nécessaires", résume encore le Bureau. Qui a "constaté que certains faits dataient de la législature précédente".

Peut-on penser notamment aux décisions portant sur les chantiers d’extension du Parlement et qui représentent de sérieux surcoûts par rapport aux budgets initiaux (la nouvelle Maison des parlementaires, la jonction souterraine avec le parking du Grognon)? Ou à la note astronomique (24500 €) de téléphonie mobile et d’internet depuis le Costa Rica où le greffier a pris quelques vacances en 2015, comme détaillé par Le Soir ce lundi?

À moins qu’il ne s’agisse des négociations salariales anciennes qui permettent au greffier de disposer de certains avantages (deux voitures, frais de péage couverts lors de ses déplacements vers sa résidence dans le sud de la France, etc.)? Pas de réponse.

Le Bureau "souhaite améliorer l’efficience et la transparence de l’assemblée. Il a aussi répété son exigence de la bonne gestion des deniers publics et sa volonté d’apaiser le climat social": une rencontre avec le personnel est donc prévue "pour que le greffe retrouve une ambiance de travail sereine".

"Le Bureau va poursuivre l’instruction dans les meilleurs délais, et même dès jeudi. Il ne voit pas de raison de prendre de décision radicale", a même précisé le président Marcourt auprès de l’agence Belga.

Couvercle, statut et courrier

Que l’instruction se poursuivre, c’est bien le moins. Mais au-delà du volet judiciaire lié à la plainte pour harcèlement (et à l’enregistrement qui laisse entendre des menaces de mort du greffier à l’encontre d’un agent sur lequel il a autorité) et qui réclame un autre type de traitement, pas de réponse sur la gestion du personnel, sur le traitement d’un des marchés publics, sur l’usage de la carte bancaire lors de déplacements privés, etc.

Admettons, il s’agissait officiellement d’une première réunion. Et il fallait évidemment que le Bureau puisse entendre le principal intéressé.

Mais alors que le personnel sent que le couvercle a enfin sauté, il y a peu de chance que cette communication sobrissime et peu soutenante pour les fonctionnaires suffira à "apaiser le climat social".

Surtout au moment où le statut du personnel est en train d’être revu. Et, selon l’avis d’un certain nombre de fonctionnaires, le nouveau texte risque de renforcer encore le contrôle des troupes par le premier fonctionnaire de Wallonie, sans pour autant entamer les privilèges de celui-ci, selon un courrier incendiaire qui circulait hier au Parlement.