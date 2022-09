Le PTB dénonce des «pressions antidémocratiques» de Belfius sur le gouvernement wallon

Pour le président du PTB Raoul Hedebouw, il s’agit d’une "intervention totalement antidémocratique"de la banque, une forme de "chantage"et de "pression financière sur les pouvoirs publics pour obtenir le gouvernement qu’elle souhaite", indique-t-il dans un communiqué.

Il en appelle aux ministres des Finances et de l’Economie, qui ont entre autres la FSMA (Autorité des services et marchés financiers) dans leurs compétences: "Van Peteghem et Dermagne, qui se partagent la tutelle des banques, devraient faire un rappel à l’ordre à l’égard de la direction de cette banque", lance-t-il. "Les dirigeants de cette banque dépassent clairement leur rôle et démontrent qu’(...) ils veulent simplement un gouvernement wallon à leur botte, qui va garantir la politique d’austérité qu’ils souhaitent".