Flambée des prix: Pierre-Yves Dermagne dévoile son projet de chômage «crise énergétique»

Attention, il ne faut pas confondre conséquences et causes. Si on a une forte inflation, et du coup une forte indexation des salaires, c’est lié à l’explosion des coûts de l’énergie. Et il faut s’y attaquer.

Rappelons que la Belgique plaide depuis le début 2022 pour un plafonnement des prix sur les marchés au niveau européen. Une première étape a été franchie vendredi. Et si on n’arrive pas à le faire à 27 pays, nous plaidons pour que cela se fasse avec nos pays voisins comme la France, l’Allemagne ou les Pays-Bas.

Nous estimons aussi qu’il faut un mécanisme de captation des surprofits des entreprises actives dans le secteur de l’énergie. Il ne peut pas y avoir de profiteurs de guerre.

Dans son premier projet, la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten avait comme objectif de taxer 25% des surprofits réalisés. Pour l’économiste Éric De Keuleneer, c’est trop peu. Il propose de les taxer à 80 %. Qu’en pensez-vous?

Effectivement, 25% c’est insuffisant. On doit aller rechercher ces surprofits pour financer des mesures au bénéfice de la classe moyenne, des entreprises et des indépendants.

Les entreprises qui sont face à des difficultés vont-elles pouvoir utiliser un chômage temporaire spécial?

J’ai proposé au gouvernement de mettre en place un chômage "crise énergétique"inspiré du chômage "corona". Et les entreprises doivent pouvoir y recourir de façon très rapide grâce à des conditions de mise en œuvre souples.

Concrètement, que toucheraient les travailleurs concernéspar ce chômage temporaire «crise énergétique»?

On suivrait ce qui avait été fait pendant la crise sanitaire, à savoir 70% de la rémunération brute avec un complément de 6,10 € par jour de chômage. Attention, le montant total sera plafonné. Mais l’élément le plus important, c’est cette garantie pour les travailleurs d’avoir un revenu plus important qu’avec du chômage technique classique.

Quand verra-t-il le jour?

Ma volonté, c’est de travailler le plus rapidement possible parce que ce dispositif doit servir d’amortisseur à la crise.

Cette mesure fait-elle l’unanimité au sein du gouvernement?

J’espère que l’on parviendra facilement et très rapidement à un accord. Mais rappelons que nos entreprises doivent pouvoir continuer à fonctionner. Ce dispositif, c’est un filet de sécurité important pour maintenir et protéger notre tissu économique et industriel.

Mais concrètement, l’atterrissage est prévu pour quand?

J’espère dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. On fait tout pour y arriver.

Faut-il mettre en place un moratoire sur les faillites?

Oui. On doit absolument faire en sorte qu’il n’y ait pas de faillite provoquée par la crise énergétique. Au niveau fédéral, nous allons donner pour consigne à nos administrations de ne pas citer en justice les entreprises qui sont aujourd’hui en difficulté par l’explosion des coûts de l’énergie.

Des entreprises ne profitent-elles pas de l’inflation pour gonfler certains prix?

J’ai effectivement quelques craintes. J’ai chargé l’Observatoire des prix d’analyser la situation et de voir si effectivement certains ne profitent pas de la crise pour augmenter artificiellement leurs prix en allant au-delà de la hausse des matières premières et de certains coûts.

Le PS, comme Écolo, demande qu’on élargisse le socle du tarif social à la classe moyenne. Est-ce techniquement possible? Certains en doutent…

Aujourd’hui, la classe moyenne est insuffisamment protégée et ne bénéficie pas du bouclier que représente le tarif social sur le gaz et de l’électricité pour lequel, en tant que socialistes, on s’est battu.

Et cette même classe moyenne ne bénéficie pas suffisamment de l’indexation automatique pour compenser la hausse des prix. Ce qu’on souhaite, ce sont des mesures de soutien ciblées qui sont socialement et économiquement efficaces.

On a déposé depuis le mois de mai une proposition de tarif électricité-gaz pour la classe moyenne, qui serait entre le tarif social et le tarif du marché et qui serait lié effectivement aux revenus des ménages. On objecte toujours des difficultés techniques pour ne pas avancer. Mais nous sommes quand même en 2022… Et une partie du tarif social est déjà basé sur les revenus. On doit pouvoir mettre en place des systèmes qui sont liés aux revenus avec des bases de données qui communiquent. Ce n’est pas irréaliste.

Le gouvernement semble parfois paralysé par l’extrême tension entre certains partis, dont le MR et Écolo. Dans un tel contexte, la Vivaldi est-elle encore vraiment capable de mener des réformes ambitieuses et de relever le défi qui nous attend aujourd’hui?

Mais je pense qu’on n’a pas le choix. On le doit à la population, on le doit à notre tissu économique. On doit être à la hauteur des enjeux. Et ne pas se perdre dans des querelles politiciennes ou dans des querelles d’ego entre présidents de parti. Je regrette les interventions intempestives de certains.

En tant que président du MR, Georges-Louis Bouchez conteste de nombreuses décisions prises par cette majorité. Cette forme de «particip-opposition» ne vous irrite-t-elle pas?

Elle m’irrite. Mais voilà, j’ai compris que c’était le style du président du MR et sa manière de faire de la politique. On sent d’ailleurs que cela génère des contestations en interne au MR. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques stériles. Moi, j’appelle chacune et chacun qui exerce une responsabilité politique, quelle qu’elle soit, à être à la hauteur des enjeux et des attentes de la population.

Notre sondage montre que les Wallons sont pessimistes sur l’évolution de l’économie. 57% des personnes interrogées estiment que la situation s’est dégradée…

Que les gens soient pessimistes et inquiets, je peux le comprendre. Nous vivons dans un contexte compliqué. Mais je pense que les Wallons ne sont pas conscients de l’état de l’économie. Nous avons des entreprises qui sont à la pointe dans leur secteur. Certes, nous n’avons pas le niveau de la Flandre, qui est dans le top européen et qui bénéficie des retombées économiques des ports d’Anvers et de Zeebruges, mais nous avons une économie plus forte et meilleure que ce que les Wallons perçoivent au quotidien.

Dans les années 80, Guy Spitaels s’est fait élire avec le slogan «Ce sera dur, mais les Wallons s’en sortiront». Pourtant, contrairement à des régions comme l’Irlande ou le Nord de l’Angleterre, la Wallonie semble ne pas connaître de redressement…

L’Irlande a choisi un système fiscal pour attirer des multinationales. Moi, en tant que socialiste, j’estime que les multinationales doivent payer, à l’instar d’un indépendant ou d’un patron des PME, des impôts. Enfin, il ne faut jamais oublier qu’auparavant, nous n’étions pas maîtres de notre destin. En tant que régionalistes, nous nous sommes battus pour avoir en main les leviers permettant de développer notre économie. Et nous les avons eus trop tardivement. Nous avons tendance à regarder le passé à travers notre système institutionnel actuel. Or, à l’époque, l’État belge a investi davantage dans l’économie flamande que dans les économies bruxelloise et wallonne.