«Coupe ton compteur»: une action de grande ampleur face à la flambée des prix de l’énergie

Manu Rochet, le Carolo à l’origine de l’initiative, explique que sa démarche est le fruit d’une réflexion de plus en plus partagée. "On nous parle des réalités du marché et de la loi de l’offre et de la demande. Nous voulons montrer que nous sommes prêts à diminuer la demande pour faire baisser les prix", explique-t-il.

Le Carolo dénonce des conseils inutiles que tous les Belges appliquent déjà, selon lui. "Débrancher le radiateur électrique quand on ne l’utilise pas, évidemment, tout le monde fait déjà ça".

"Plutôt que de lancer un courant qui voudrait ne pas payer sa facture, indiquons plutôt aux fournisseurs, tous ensemble que nous pouvons aussi agir sur notre consommation", peut-on lire dans la description de l’événement Facebook.

Dès problèmes sur le réseau?

La crainte de l’organisateur est que cette action, qui n’avait pas vocation à prendre une telle ampleur, ait un impact sur le réseau électrique. "À ce stade je ne sais pas quelles répercussions auront l’arrêt et le redémarrage d’autant de compteurs sur le réseau. Notre objectif n’est pas de détraquer le système, on veut juste envoyer un message suffisamment fort."

Pour remédier à d’éventuels problèmes, l’organisateur souhaite demander aux participants de se répartir aux alentours de l’horaire initialement fixé. "Nous voulions commencer pendant le journal télévisé de RTL TVI et rebrancher les compteurs durant le journal télévisé de la RTBF pour observer les réactions médiatiques, mais il serait sûrement plus judicieux de diluer les demandes sur le réseau."