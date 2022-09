Belfius, inquiète pour les finances wallonnes... et par le PTB

Depuis 2012, c’est la banque Belfius qui a obtenu le contrat caissier et qui centralise l’ensemble de la trésorerie de la Wallonie.

Mais la donne pourrait changer! Car selon nos confrères de l’Echo, Belfius voudrait revoir à la baisse son contrat caissier.

Un poids trop lourd?

Ainsi, selon une source gouvernementale citée par le quotidien financier, "la Wallonie pèse lourd dans le portefeuille de Belfius et la banque redoute d’être dégradée à son tour si les finances de la Wallonie se dégradent une nouvelle fois ou si le rating de la Wallonie est revu à la baisse."

Mais, et c’est plus surprenant, ces mêmes sources affirment aussi que Belfius s’inquiéterait d’une éventuelle arrivée du PTB au pouvoir après les prochaines élections de 2024. "Aux yeux de Belfius, la montée du PTB représente un risque financier avec une crainte de voir la dette de la Wallonie poursuivre sa croissance. C’est un élément qui a été mis en avant par Belfius lors des discussions autour du renouvellement du contrat caissier", explique cette source gouvernementale à l’Echo.

Contactée par nos soins, Belfius refuse de faire le moindre commentaire mais ne dément pas l’information. "La seule chose que l’on peut vous dire, c’est que le contrat caissier de la Région Wallonne court jusqu’au 31 décembre 2022 et qu’actuellement, il y a une réflexion en cours au sujet des conditions qui encadreraient un prolongement éventuel", nous explique la porte-parole de la banque.

Selon L’Echo, Belfius serait tenté de limiter le prochain contrat caissier à deux ans, pour qu’il se termine avant les élections de 2024.

Une information à nuancer. Car à bonne source, on nous affirme qu’il n’a jamais été question durant les négociations de cet avenant d’aller au-delà du 31 décembre 2024.

Info ou intox?

Belfius craint-elle vraiment une arrivée au pouvoir du PTB? Ou cette réflexion a-t-elle extraite des négociations et exagérée à des fins politiques?

"Je pense en tout cas que les faits sont avérés", nous lance le député Raoul Hedebouw et président du PTB. "Ce qu’il y a d’inquiétant, c’est qu’il y a une collusion claire entre le politique et le monde de la finance pour envoyer un message intolérable en vue des élections 2024".

Pour le député qui se qualifie de la "gauche authentique", on utilise tout simplement "une banque pour s’immiscer dans le débat politique" : "C’est antidémocratique. Ici, on essaie de faire peur aux citoyens", ajoute Raoul Hedebouw. "Je rappelle que cette banque a été sauvée à coups de milliards par le contribuable. Quand Belfius vient faire la leçon aux électeurs wallons en donnant des leçons de gestion financière, c’est vraiment l’hôpital qui se fout de la charité. "

Le PTB compte interpeller sur le sujet les ministres Van Peteghem et Dermagne, en charge des Finances et de l’Économie. "Nous allons demander des comptes, car c’est d’autant plus inacceptable qu’il s’agit d’une banque publique".