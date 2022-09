Bébés en Wallonie: ces communes où le taux de natalité est le plus important/faible en 2021

Quelle province possède le plus haut taux de natalité brut en 2021? Proportionnellement à sa population, quel arrondissement a enregistré le moins de naissances l’an dernier? Début de réponse sur base des chiffres de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique.

1 Prolifique Luxembourg

Avec 36.477 naissances dénombrées en 2021, la Wallonie - comme l’ensemble du Namurois - affiche un taux de natalité brut de l’ordre de 10 pour 1.000 (10‰).

Plus localement, au niveau provincial, ce rapport entre les nouveaux nés et la population totale est le plus élevé (10,5‰) dans le Luxembourg et le plus faible (9,4‰) dans le Brabant wallon.

Avec des taux de natalité bruts avoisinant les 10‰, le Hainaut (9,9‰) et Liège (10,1‰) ne s’éloigne pas beaucoup de la moyenne régionale.

2 Les régions de Waremme et Ath à la traîne

Si la province de Luxembourg se montre plus "féconde"que ses voisines wallonnes, c’est grâce notamment aux arrondissements de Bastogne (11,2‰) et Neufchâteau (10,9‰) où le taux de natalité brut dépasse la moyenne régionale de façon importante.

À l’inverse, en ce qui concerne la natalité, les entités de Waremme et Ath traînent la patte. Dans ces deux régions, en 2021, l’Iweps a recensé moins de 9 nouveaux nés pour 1.000 habitants.

3 Le meilleur taux de natalité à Sainte-Ode

Les chiffres de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique l’assurent: Sainte-Ode est l’entité wallonne la plus "féconde"pour l’année 2021.

Dans cette petite commune de 2.500 âmes, les 38 naissances dénombrées l’an dernier ont fait grimper le taux de natalité à 14,5‰. Soit un peu mieux que Rendeux (14,2‰) et Musson (14,2‰), les deux autres localités de la région à dépasser la barre des 14 nouveaux nés pour 1.000 habitants.

4 Vresse-sur-Semois, la moins… propice aux bébés?

Déjà pointée comme la commune wallonne où la proportion de jeunes âgés de moins de 20 ans est la plus faible, Vresse-sur-Semois est aussi l’entité du sud du pays où le taux de natalité est le plus faible.

Dans cette localité où les seniors de 65 ans et plus représentent plus de 25% de la population, les 13 naissances de 2021 ne pèsent pas lourd. De fait, elles ne représentent que 5,1 habitants pour 1.000. Soit quasiment la moitié de la moyenne régionale.

Sous la barre des 7‰, le taux de natalité de Florenville, Silly, Beaumont, Hamoir ou encore Spa et Gerpinnes peut également être considéré comme particulièrement faible.