Baromètre des investisseurs: Inquiétude et morosité

"Le mois de juillet et une partie du mois d’août n’ont pas été si mauvais sur les marchés, mais on voit qu’il y a une tendance générale de l’investisseur à rester prudent. Depuis le mois de février, le baromètre fluctue autour de 90 (Le point neutre se situe à 100 sur 200), ça s’est un peu amélioré mais ça reste assez faible", explique Peter Vanden Houte, économiste en chef chez ING.

Guerre et climat minent le moral

La guerre en Ukraine et le réchauffement climatique sont dans les esprits des investisseurs. 79% d’entre eux sont inquiets des conséquences de la situation géopolitique en Ukraine. Pour trois quarts d’entre eux, le réchauffement climatique est également source d’inquiétude.

Une majorité des investisseurs sondés (26%) estiment également que ce n’est pas le bon moment pour investir dans des secteurs dits "à risque".

Ce sentiment d’inquiétude est relativement moins présent chez les investisseurs de moins de 45 ans. Ce public semble également moins pessimiste quant à l’évolution de sa situation financière personnelle. En moyenne, un Belge sur cinq (18%) envisage une amélioration. Chez les moins de 45 ans, ils sont 30% à l’envisager. "Il ne faut pas interpréter ces réponses comme le signe que les jeunes craignent moins l’impact climatique ou se font moins de soucis pour la guerre en Ukraine, mais plutôt comme l’indication qu’ils ont plus confiance en l’avenir, remarque Peter Vanden Houte. Ils sont bien conscients des problèmes mais une partie d’entre eux reste optimiste."

La crise énergétique a déjà changé les habitudes de consommation d’énergie. Huit Belges sur dix disent avoir pris au moins une mesure pour économiser de l’énergie. Ils pensent que cela peut être une bonne idée ou envisagent de se doucher moins longtemps (68%), de rouler moins vite sur l’autoroute (55%), de ne pas chauffer à plus de 19°c (55%) ou d’acheter une voiture électrique (32%).

"On a seulement eu cette forte hausse du prix du gaz naturel vers la fin du mois d’août, début du mois de septembre. La situation difficile que nous connaissons était déjà présente mais elle s’est fortement accentuée vers la fin de l’été, constate Peter Vanden Houte. Lorsqu’on regarde le pourcentage semaine après semaine de personnes qui disent prendre des nouvelles mesures pour économiser l’énergie, on remarque déjà une évolution. Donc on peut estimer que cette tendance va perdurer."

La propre capacité d’investissement surestimée

Bien que cette inquiétude semble généralisée pour les perspectives boursières, avec 36% des répondants qui s’attendent à une baisse des cours des actions, ils sont 35% à penser que leurs investissements vont augmenter en valeur dans les mois à venir. Seuls 24% des répondants s’attendent à une diminution de la valeur de leur portefeuille. "Il y a deux explications selon moi. Je peux m’imaginer qu’une partie des investisseurs observent que les taux d’intérêt augmentent et ils se disent qu’avec des taux plus élevés, il y a des opportunités pour une partie de leurs avoirs qui est investie en livret d’épargne ou en obligation. Il y a aussi cette tendance des investisseurs à surestimer leur propre capacité d’investissement par rapport à la moyenne", explique Peter Vanden Houte.

À long terme, le pessimisme reste bien présent puisque 77% des investisseurs pensent que les enfants d’aujourd’hui seront confrontés à un avenir difficile.