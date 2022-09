Plainte contre le greffier du Parlement wallon: «Et il y a encore beaucoup à raconter...»

À ces témoins anonymes manifestement terrorisés à l’idée de témoigner à visage découvert, Frédéric Janssens réclamait des précisions: "Je voudrais bien savoir de qui il s’agit, la date, l’heure et le pourquoi".

Un élément neuf devrait lui fournir une partie des détails exigés: un fonctionnaire a déposé plainte pour harcèlement contre lui et contre 5 députés (lire plus loin) auprès de l’auditorat du travail de Namur, comme le révélait Le Soir de ce lundi.

Il se fait que l’auteur de la plainte n’est pas arrivé les mains vides: il a enregistré le greffier à son insu, alors que celui-ci le menaçait de mort.

«L’enfer»

Ici, les gens sont sous le choc

Sur cette bande sonore, le greffier prévient l’agent: il pourrait utiliser certaines méthodes qui ont permis d’en "dézinguer"d’autres avant lui. "Demain midi, t’es à la morgue", lâche-t-il.

"Ici, les gens sont sous le choc", raconte un employé du greffe. Celui-ci fait partie des 4 ou 5 agents qui étaient au courant de l’existence de cet enregistrement, qui daterait d’il y a environ 18 mois. "Les autres collègues que le greffier évoque dans l’enregistrement ont vécu l’enfer, eux aussi. Il y a encore beaucoup à raconter, poursuit l’agent du greffe. Le Bureau a été alerté plusieurs fois. Des députés aussi. Certains disaient en off: “Oui, mais les agents ne veulent pas porter plainte. C’est dommage…” Et bien maintenant, il faut que le politique prenne son courage à deux main s. "

À commencer par le Bureau du Parlement wallon, souligne le fonctionnaire. Le Bureau, c’est le seul organe à qui le greffier doit rendre des comptes en direct. Il est composé de cinq députés de la majorité, dont le président de l’assemblée Jean-Claude Marcourt (PS), Jacqueline Galant (MR), Sybille de Coster-Bauchau, Sophie Pécriaux (PS) et Manu Disabato (Écolo). Ils sont tous les cinq concernés par la plainte et l’information judiciaire ouverte par l’auditorat du travail.

Dans une réaction collective au Soir, le Bureau fait savoir qu’il n’a, à ce stade, pas "connaissance précisément des faits reprochés au Bureau"parce que l’auditeur ne les a pas transmis.

Réunion ce mardi

Par contre, le Bureau sait depuis le début du mois de septembre qu’une plainte a été déposée.

"On a reçu une demande d’information de la part de l’auditeur. Il faut faire toute la lumière sur ce dossier comme sur les autres qui sont évoqués dans la presse", avance l’Écolo Manu Disabato.

Sur cette plainte, on tombe vraiment des nues

Et notamment sur un marché public qui porte sur un logiciel informatique (Aquarius) équipant les services du Parlement; selon Le Soir, la procédure pourrait avoir privilégié le candidat qui a obtenu ce marché, estimé à plus de 400000 €. Plusieurs courriers anonymes ont alerté la Police fédérale, et plus précisément la section OCRC (Office central pour la répression de la corruption). "Sur cette plainte, on tombe vraiment des nues", commente Manu Disabato.

Sollicité aussi pour une réaction, Jean-Claude Marcourt a déclaré que le Bureau instruisait le dossier (les dossiers, même). Les autres membres du Bureau, à savoir Sophie Pécriaux, Jacqueline Galant et Sybille de Coster-Bauchau, attendent tous la réunion du Bureau, programmée ce mardi matin, avant de réagir.

Tunnel

Les autres dossiers sur lesquels le Bureau doit "faire la lumière"concernent aussi des dépassements de budget dans le contexte de l’extension du Parlement wallon: la nouvelle maison des parlementaires et la jonction souterraine reliant le parking du Grognon à l’assemblée. Nous faisions le point sur la question le 6 septembre.

La semaine dernière, le chef de groupe PTB au Parlement wallon Germain Mugemangango, écrivait en effet un courrier aux députés du Bureau pour demander des explications sur les surcoûts de ces chantiers. Le greffier est précisément en train de réunir des documents pour répondre au député de l’opposition.