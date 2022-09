Début septembre, l’entreprise a déposé une demande de procédure en réorganisation judiciaire. Le tribunal de l’entreprise ne s’est pas encore prononcé, mais les fournisseurs semblent sceptiques. Tant le personnel que les clients sont contrariés de se retrouver devant des rayons vides. Le week-end passé, le Makro de Machelen a ainsi dû rester portes closes. Lundi, les six Makro de Belgique étaient bien ouverts, selon M. Van Loon.

Mais les clients risquent bien de ne plus revenir et la chaîne pourrait alors connaître des problèmes plus importants. La situation pourrait également peser sur les entités financièrement saines du groupe, comme le distributeur horeca Metro. "Là aussi, les rayons sont loin d’être remplis alors que les professionnels y viennent précisément pour des produits frais", souligne le représentant du syndicat chrétien.

Ce dernier espère que le tribunal de l’entreprise d’Anvers ne tardera pas à remettre sa décision et octroiera une protection contre les créanciers. "La décision doit tomber cette semaine au plus tard, selon lui. Si la requête de réorganisation judiciaire est acceptée, un mandataire de justice sera désigné et veillera aux prochaines étapes du transfert des activités. La procédure pourrait durer 4 à 6 mois.

Makro Cash & Carry Belgium compte 17 magasins en Belgique: 11 Metro et 6 Makro. Quelque 2.000 personnes travaillent pour le groupe.