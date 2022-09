La Wallonie, ces dernières années, a beaucoup misé sur la valorisation et la préservation de son territoire. En misant notamment sur une agriculture plus respectueuse de la nature d’abord. En valorisant et protégeant ensuite certaines superficies, notamment au travers du classement de celles-ci en parcs nationaux. Pour rappel, quatre candidats (sur les sept de départ) sont toujours en lice pour les deux qui seront sélectionnées au final: le parc de l’Entre-Sambre-et-Meuse, de la Forêt d’Anlier, des Hautes Fagnes et de la Vallée de la Semois.

Un choix visiblement approuvé par les personnes interrogées par Dedicated puisqu’elles placent l’environnement et la nature comme atout majeur de la Wallonie (71% d’opinions favorables).

Si les Brabançons wallons et les habitants de la province de Luxembourg frôlent les 80% d’opinion positive, les résidents des trois autres provinces ne sont pas en reste avec un score égal ou supérieur à 70%. À noter aussi, un attachement plus prononcé chez les personnes plus âgées (de 65% chez les 18-34 ans à 78% chez les plus de 55 ans).

Patrimoine (68% d’opinion positive) ainsi que les villes et les villages (64%) complètent ce podium avec des tendances d’âge et de localisation similaires à l’atout environnemental.

On notera d’ailleurs que ce sont surtout des éléments culturels ou liés aux loisirs qui sont présentés comme des atouts pour la région wallonne. Aucun atout socio-économique n’est mis en avant.

Le coût de la vie pointé du doigt

Pire, ce sont ceux-ci qui figurent à l’autre extrémité du classement. Le coût de la vie en Wallonie est ainsi davantage perçu comme une faiblesse puisque 43% des sondés jugent négativement cet aspect, tout comme les aménagements de mobilité douce (nous en reparlerons plus spécifiquement dans nos éditions de mercredi) qui ne recueillent guère plus de 35% d’avis positifs ou l’enseignement (que nous développerons jeudi matin) avec 38% d’opinions favorables.

Élément intéressant à noter, ce sont cette fois les plus jeunes qui expriment l’avis le moins négatif pour ces deux "atouts".

.