Voici trois constats sur base des données récoltées.

Les Namurois se sentent fortement appartenir à la Wallonie

Partout en Wallonie, on sent appartenir à la Belgique. Près d’un sondé sur deux (45%) se donne une note d’au moins 8 sur 10 à la question d’évaluer son sentiment d’appartenance au pays. Ils sont un peu moins à se sentir fortement appartenir à la Wallonie (37%). Mais il y a des nuances entre provinces.

Le Namurois est ainsi le seul à se sentir fortement wallon (45%) et fortement belge (44%) de façon égale. De l’autre côté du spectre, le plus grand écart se trouve chez les Luxembourgeois, qui sont 16% de plus à se sentir fortement appartenir à la Belgique (47% vs 31% pour la Wallonie).

Notons que le fait de se sentir fortement belge ne prive pas de se sentir fortement wallon. Pointons aussi qu’au plus on avance en âge, au plus on se sent fortement appartenir à son pays et à sa région.

Les Luxembourgeois plus fiers que les Hennuyers d’être wallon

Vivre dans le sud du pays provoque un sentiment de fierté pour plus d’un répondant sur deux (57%).

Le Luxembourgeois est ici le plus fier d’être wallon: 63% des sondés dans cette province approuvent cette affirmation. Le taux est un rien plus faible dans le Hainaut, même s’il reste positif pour la moitié des sondés (52%).

À nouveau, l’âge joue un rôle différenciant avec 8 points d’écart entre les jeunes (52%) et les plus âgés (60%) dans ce sentiment de fierté.

Une image positive de la Wallonie pour près d’un wallon sur deux

Quelle image avez-vous de la Wallonie? À cette question, les sondés sont 10% à avoir répondu "très positive"et 37% "plutôt positives". Près d’un Wallon sur deux juge donc favorablement l’image de sa région.

Plus de la moitié des Brabançons, des Namurois et des Luxembourgeois jugent positivement l’image de Wallonie, tandis que les Liégeois et Hennuyers sont juste en dessous de la moitié.

L’âge provoque un affaiblissement des scores ici: de 53% des sondés ayant une image positive de la Wallonie chez les 18-34 ans, le pourcentage tombe à 45% chez les 55 ans et plus.