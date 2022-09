Philippe Destatte. ©Photo News

L’attachement à un territoire, à une région est par définition une affaire d’histoire (ou d’Histoire), de sensations, d’anecdotes, de souvenirs et, pour faire court, d’éléments peu objectivables. On parle d’ailleurs de "sentiment d’appartenance". On se "sent"un peu, beaucoup, pas du tout wallon. On se "sent"(ou pas) fier de l’être. Peu compatible avec de froides colonnes de chiffres.

On tente donc l’impossible en décryptant le chapitre "identité wallonne"de notre sondage avec l’historien et prospectiviste Philippe Destatte, président de l’Institut Destrée.

Philippe Destatte, seulement 37% des personnes sondées par Dedicated ressentent un sentiment d’appartenance à la Wallonie. Une personne sur trois, ça ne fait pas beaucoup.

Je trouve que, dans le contexte actuel de bashing constant dans les médias au niveau de la Wallonie, c’est quand même intéressant. Tout comme je trouve intéressant que c’est parmi les plus jeunes que l’image de la Wallonie apparaît comme la plus favorable (NDLR: 53% des 18-35 ans trouvent l’image de la Wallonie assez positive ou très positive). C’est encourageant.

Pourquoi?

Ça va à l’encontre du discours de certains selon lequel les jeunes «ne s’intéressent pas à ça». Mais pour eux, la Wallonie s’impose de fait: c’est une institution qui a toujours été là, pour cette tranche d’âge. Ce n’est pas l’effort d’un engagement ou d’une identification propre aux générations précédentes.

Seulement un sondé sur 4 (24%) dit avoir confiance en l’avenir de la Wallonie. Ça vous étonne?

Non. On s’interroge tous. Et les gens ont raison de s’inquiéter. On peut toujours dire: que fait la Wallonie, le gouvernement, la Région? Pourtant, certaines choses dépendent directement des gens. Comme la dynamique économique. Si les Wallons ne prennent pas d’initiatives économiques, ce n’est pas parce que le gouvernement fait mal son travail.

On peut voir aussi que les Wallons peuvent se sentir fiers d’être belges (67%) et en même temps fiers d’être wallons (57%). Les identités ne s’opposent pas d’office. En Flandre, c’est plus exclusif vu la ferveur du nationalisme flamand?

Oui, en Flandre, la concurrence d’identités se marque davantage. Un peu comme à Liège, où le rapport à la Wallonie est parfois un peu plus difficile parce qu’il y a un nationalisme millénaire, qu’on n’appelle pas comme ça. On peut y percevoir la Wallonie comme une menace sur cette identité spécifique (NDLR: même si 59% des Liégeois se disent fiers d’être wallons, à égalité avec les Namurois). Mais en fin de compte, l’identité, ça passe aussi par une philosophie de participation au projet. Un peu comme en entreprise.

Quel genre de participation?

Ça dépend de la capacité du pouvoir à embarquer les citoyens dans un projet commun et à le coconstruire. Pour le plan de relance wallon, par exemple, il y a eu la révolte du patron de l’Union wallonne des entreprises et celle des syndicats: ils ont voulu être parties prenantes et pas juste donner leur avis sur les décisions. L’identification passe par une participation au projet wallon. C’est une dynamique à initier très en amont: comment va-t-on construire ensemble, en intégrant aussi un dialogue ouvert avec les gens?

J’en reviens à la Flandre, où le pèlerinage de l’Yser a moins de succès qu’avant. Pas assez flamingant. L’identité flamande se radicalise toujours plus?

En effet, c’est déjà un phénomène ancien. Il y a une quinzaine d’années, il y avait déjà la crainte que cet événement, qui reste un symbole de paix, se voie trop gangrené par le Vlaams Blok à l’époque, puis par le Vlaams Belang. Dans le mouvement flamand, il y a un nationalisme «amoureux» opposé à un nationalisme «belliqueux». Qui se traduit encore aujourd’hui au travers du mépris par rapport au gouvernement belge, exprimé récemment par la N-VA qui vient au Codeco «par politesse». Alors que la N-VA elle-même, et c’est paradoxal, fait du Codeco le vrai lieu de concertation dans son projet confédéral.

«Une chape de plomb qui a marqué les Wallons»

La conscience politique wallonne est aussi le fruit d’un traumatisme qui a marqué des milliers de Wallons.

La ferveur wallonne a commencé vraiment à s’exprimer à la fin du XIXe siècle. Et elle a évolué jusqu’à l’institutionnalisation régionale.

"L’identification s’affirmait aussi dans un cadre d’altérité par rapport à la Flandre, qui avait l’image d’un monde rural, catholique, sectaire, etc. Il y a eu des moments d’adhésion extrêmement importants au projet d’avoir notre propre existence en tant que Région, dotée d’un vrai gouvernement. Mais il y a aussi une chape de plomb qui s’installe sur la Wallonie et qui la marque fondamentalement: c’est le traitement différencié des Wallons et des Flamands par les Allemands, rappelle Philippe Destatte. Comme le disait Willy Bal, professeur de lettres à l’Université catholique de Louvain, c’est Hitler qui a forgé l’identité wallonne."

Comme 65000 Wallons, le jeune Wallon Willy Bal est fait prisonnier sur la Lys. Il va passer 5 ans en captivité en Allemagne. "Sa conscience d’être wallon lui vient en mai 1940, quand il voit les Allemands renvoyer les Flamands chez eux alors que les Wallons sont emmenés dans des camps allemands. Pendant que les jeunes Flamands – et ils n’en étaient pas responsables, bien sûr – rentraient à la maison, qu’ils allaient pouvoir travailler pendant 5 ans, s’enrichir peut-être, se marier, une génération complète de Wallons allait être marquée par ce traumatisme de la captivité. Leur femme, leur famille, va devoir traverser seule toute la guerre sans moyens de subsistance. On ne le dit pas. Ce n’est pas dans les livres d’histoire. Mais ce traumatisme est bien là. Et il va se marquer juste après au travers de la question royale", note l’historien. Viendront s’ajouter le déclin de la Wallonie "et l’impression que la Belgique laisse tomber les Wallons", ajoute Philippe Destatte.