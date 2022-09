La vaccination contre le Covid de retour: ce qu’il faut savoir

1. Quels vaccins seront administrés à qui?

Seuls les vaccins ARN adaptés des firmes Pfizer/BioNTech et Moderna, tout récemment approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA), seront administrés en 3eet 4edoses. "Ces vaccins sont dits bivalents car ils comportent deux souches: la souche Omicron sous type BA.1 qui ne circule quasiment plus actuellement et la souche initiale du virus de Wuhan", précise Jean-Michel Dogné, directeur du département de pharmacie de l’UNamur.

Pour la primo-vaccination, ce sont les premiers vaccins ARN de Pfizer et Moderna qui seront utilisés. "Les vaccins ARN utilisés jusqu’à présent sont tout aussi bons que les vaccins bivalents pour la 1re et la 2e dose mais les données scientifiques montrent qu’il y a un réel intérêt à rebooster la vaccination avec des vaccins plus complets qui donnent une réponse immunitaire plus large."

Qui seront les primo-vaccinés? "Il y a encore toute une série de personnes suivant les tranches d’âge et les entités fédérées qui n’ont pas encore été vaccinées", explique le professeur namurois.

2. Un vaccin contre une souche qui ne circule plus, à quoi ça sert?

Le vaccin bivalent (souche initiale du virus + sous-variant BA.1) est aussi efficace sur les formes graves et moins graves des sous-variants BA.4 et BA.5 mais il perd de l’efficacité dans le temps, quel que soit le variant, sur les formes moins graves de l’infection. "Après 3 mois, on perd une efficacité importante, c’est pour cette raison qu’un grand nombre de personnes qui ont reçu trois doses ont été réinfectées 6 mois après avoir reçu leur 3e dose de vaccin."

3. J’attends le vaccin contre les sous-variants BA.4 et BA.5?

L’EMA envisage d’autoriser dès l’automne prochain des vaccins ciblant les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5. Certains envisagent d’attendre la dernière génération de vaccins ARN dans l’espoir d’être mieux protégés face à la prochaine vague de Covid-19. Bonne ou mauvaise idée? "Face au virus, le pharma aura toujours une guerre de retard, rappelle Jean-Michel Dogné. E n octobre-novembre, on n’aura certainement plus affaire aux sous-variants BA.4 et BA.5. Il est illusoire d’espérer un vaccin adapté à la souche qui circule puisque l’on ne peut pas prévoir quel variant sera responsable des contaminations dans les semaines et les mois qui viennent. Mais on sait que les vaccins sont toujours efficaces contre les formes graves quel que soit le variant. Les projections mathématiques donnent un risque d’être réinfecté plus élevé en octobre-novembre. Le bon moment pour recevoir un booster, c’est maintenant!".

4. J’hésite à recevoir une 4edose…

La nouvelle campagne de vaccination cible les personnes immunodéprimées, les 65 ans et plus, les professionnels de la santé et les 50-64 ans. Que se passera-t-il si certaines tardent à répondre à l’appel? Il leur sera toujours possible de se faire vacciner sur rendez-vous chez un médecin généraliste ou bien dans l’une des cent pharmacies wallonnes qui participent à la campagne de vaccination.