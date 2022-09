Les enjeux de la diversité et de l’inclusion

Que recouvrent ces notions?

Mais d’abord, que recouvrent ces notions de diversité, d’équité et d’inclusion? La diversité en entreprise, ce sont toutes les stratégies qui sont mises en place pour attirer et engager les profils les plus variés, que ce soit au niveau du genre, de l’âge, de l’origine, de la langue maternelle, de l’orientation sexuelle, de la religion… L’équité, elle, renvoie à la volonté de traiter l’ensemble des membres du personnel de façon juste. Enfin, l’inclusion recouvre les engagements pris par l’entreprise pour que tout le monde se sente à sa place, intégré à son environnement de travail.

Appliquer ces concepts à sa culture d’entreprise contribue inévitablement au bien-être des travailleurs. Et, on le sait, un employé qui se sent bien est plus performant. Cela participe également à un meilleur esprit d’équipe et favorise la collaboration entre les membres. Sans oublier qu’en diversifiant les profils de ses travailleurs, l’entreprise gagne en expérience, en innovation et en créativité. Concrètement, comment les entreprises peuvent-elles mettre en place une telle culture?

Des actions concrètes

Pour promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion, les entreprises peuvent actionner différents leviers. Cela commence par établir une analyse des forces actuellement en présence dans l’entreprise afin de mesurer la diversité aux différents postes et fonctions. Ceci, afin de pouvoir changer les choses si nécessaire. Il s’agit ensuite de sensibiliser et de former correctement les membres de son entreprise à ces questions de DEI. Mais également de revoir ses processus de recrutement pour attirer de nouveaux profils variés.