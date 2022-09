350 sites à découvrir lors des Journées du patrimoine: nos coups de coeur

Les trois grandes catégories que recouvre le thème sont l’innovation à travers le temps, l’innovation au service de la connaissance, de la conservation et de la restauration du patrimoine et, enfin, l’innovation au service de la découverte du patrimoine et de sa mise en valeur. Toutefois le thème général n’est plus obligatoire, ce qui permet de mettre davantage en lumière tout le patrimoine wallon dans son ensemble.

N’oublions pas, que les Journées du patrimoine sont "enfants admis"et vivement conseillées pour leur santé. Des dizaines d’activités ont été spécialement pensées pour les familles: quiz, chasses au trésor, visites guidées adaptées, contes, spectacles…

Rendez-vous sur www.journeesdupatrimoine.be pour découvrir le programme complet

Nos coups de cœur

Province du Brabant wallon

Le cyclotron, porte d’entrée vers l’espace

Le cyclotron de l’UCLouvain, à Louvain-la-Neuve, a été inauguré au printemps 1972 et fête donc ses 50 ans. À l’occasion des Journées du patrimoine, le public pourra découvrir cet accélérateur de particules qui était, "à l’époque de sa construction, l’un des plus performants au monde et actuellement l’un des atouts scientifiques majeurs" de l’université, indique la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. En 2021, le cyclotron a été labellisé "site historique"par la société européenne de physique car en décembre 1990, des scientifiques de l’université, de l’ULB et de la KULeuven y ont créé le premier faisceau radioactif au monde pour la recherche. "Ils ont observé et analysé au passage une réaction nucléaire qui se produit dans les étoiles", soulignait alors l’UCLouvain. Depuis les années 2000, le cyclotron est surtout utilisé dans deux domaines: produire des membranes polymères poreuses utilisées notamment dans le domaine médical et tester la résistance aux radiations de composants électroniques et de matériaux appelés à aller dans l’espace. Inscriptions: www.tourisme-olln.be/agenda.

Les Usines Henricot, l’innovation jusque dans la salle de divertissement

Court-Saint-Étienne a été le siège des Usines Émile Henricot de 1847 à 1984. Il reste quelques témoignages comme le hall n° 11 construit en 1907, classé et remarquable par sa charpente métallique, son assemblage au moyen de rivets, ainsi que ses piliers en fonte. La réservation est obligatoire (0489 08 30 55, 0475 90 33 95).

Wavre, l’église Saint-Jean-Baptiste et l’hôtel de ville

À Wavre, ce sera l’occasion de découvrir les innovations architecturales de l’église Saint-Jean-Baptiste et l’hôtel de ville, de les visiter de manière virtuelle depuis les bureaux du syndicat d’initiative à la rue de Nivelles (infos et inscriptions: https://www.visitwavre.be/).

Province de Hainaut

Charleroi et des ascenseurs

Des ascenceurs ont été installés dans les immeubles du centre-ville à partir des années 30. Beaucoup ont été modifiés ou remplacés au nom de la sécurité. Mais certains subsistent. Au départ de l’hôtel Van Bastelaer, le circuit vous emmène dans divers halls pour découvrir ces joyaux. Rens 071/300 300

La Louvière: d’autres ascenseurs…

Circuit vélo où l’on passe des ascenseurs à bateaux (1888-1917) à celui de Strépy (2002) et où l’on découvre également le site minier de Bois-du-Luc qui fut à la pointe de la technologie pendant trois siècles. 064/261 500

Tournai: ponts et cabines électriques

Le premier circuit, en ville et à pied, vous fait (re)découvrir les ponts, dont le nouveau pont à Ponts (2018) et le fameux pont des Trous (XIII/XIV) en cours de reconstruction. Le second, dans les villages et à vélo, fait le tour de ces drôles de chapelles que furent les cabines électriques plantées un peu partout (1920-1960). Rens 069/222045

Province de Namur

Andenne: le Phare, culture et technologie

Cet ancien bâtiment scolaire réaménagé par l’architecte français Rudy Ciotti est passif et doté d’une étonnante enveloppe de céramique. Conservée, la piscine art déco est devenue bibliothèque. L’espace muséal dévoile avec force technologie les trésors de la céramique locale et de la grotte préhistorique Scladina.

Philippeville: les souterrains de Vauban

La forteresse de Philippeville a été augmentée par Vauban, dans la seconde moitié du 17esiècle, d’un réseau de galeries souterraines d’une dizaine de kilomètres. Une infrastructure de défense en étoile, innovante pour l’époque et unique en son genre, qui a rendu la ville imprenable.

Namur: l’art contemporain au cimetière

Neuf plasticiens contemporains (photographes, peintres, sculpteurs) exposent dans les allées, sur les monuments et dans les chapelles du cimetière de Namur. Les œuvres ont été spécialement créées pour le lieu: un parc arboré au riche patrimoine funéraire.

Province de Luxembourg

Mellier et Warmifontaine: plongée en virtuel

Le site des Forges de Mellier (Léglise), reconnus comme patrimoine exceptionnel de Wallonie, et celui des anciennes ardoisières de Warmifontaine (Neufchâteau) se visiteront de manière originale ce week-end. Et pour cause, les visiteurs pourront être plongés de manière immersive dans ces deux anciens sites industriels via la réalité virtuelle. Le tout grâce à des casques 3D.

Marche-en-Famenne: tout en hauteur

Le programme des journées du patrimoine à Marche-en-Famenne se veut innovant. Par exemple, au lieu de contempler simplement les façades des bâtiments, les participants à une promenade seront invités… à lever les yeux pour contempler les toits hérissés d’épis, de girouettes et de décors.

Toujours pour prendre un peu de hauteur, il sera aussi possible, samedi de 10h à 16h, de monter dans le campanile de l’église de Marloie, haut de 30 mètres. Et pour la descente? Elle se fera, par l’extérieur, en rappel. Le tout en étant encadré par le club de spéléologie de Marche.

Province de Liège

Huy: le château de la Sauvenière, cet inconnu

Envie de découvrir la vie de château? Le château de la Sauvenière, sur les hauteurs de Huy, n’est pas le plus connu. Ce week-end, le propriétaire ouvre les portes de son parc, qui offre une vue imprenable sur la vallée mosane.

Avennes et son moulin producteur d’électricité

A Avennes, petit village de Braives, le moulin banal appartient à Vinciane Masson qui en ouvre les portes aux curieux. A qui elle expliquera que son moulin produit l’électricité, alimente toute la maison et fait rouler la voiture familiale.

Limbourg, «entre rénovation et innovation»

À Limbourg, au départ de l’Arvô (place St Georges, à Limbourg Haut), il sera possible ce week-end de plonger dans les ruelles et venelles de la vieille ville, reconstituées comme au temps jadis sur base du scan de la célèbre maquette de Limbourg en 1632. Par quel miracle? Grâce à la réalité virtuelle! De quoi découvrir l’histoire de la rénovation de la place Saint-Georges et des détails sur la future rénovation de l’Arvô, bâtiment emblématique de ce "Plus Beau Village de Wallonie".

