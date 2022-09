La reine d’Angleterre Élizabeth II et son époux le Duc d’Édimbourg sont en visite officielle en Belgique pour des commémorations de la Seconde guerre mondiale. Après le discours du bourgmestre Lucien Cooremans, les couples royaux sont au balcon de l’Hôtel de ville pour assister au cortège folklorique de l’Ommegang. À défaut de pouvoir profiter des couleurs des costumes, le journaliste-vedette de l’époque Luc Beyer nous décrit le spectacle…

La reine et son époux, après Bruxelles, se rendent à Liège, avec passage au Palais des Princes Évêques et discours amical du bourgmestre. La journée se termine par une visite privée… au Roi Léopold et à la Princesse Liliane, à Argenteuil.

1998: À Ypres, pour les commémorations de la guerre 14-18

Elizabeth II est à nouveau en Belgique, cette fois à Ypres lors de commémorations de la guerre 14-18. La région de Ypres est en effet le champ de bataille où l’armée britannique a compté le plus de victimes. Elle porte un coquelicot à la boutonnière, la fleur symbolique des anciens combattants.

2007: de passage chez Glaxo Smith Kline à Wavre

De passage en Belgique pour des commémorations, Élizabeth II visite l’entreprise Glaxo Smith Kline Biologicals (GSK), pour aborder différentes questions de santé publique (le tout en 40 minutes). Elle a à l’époque 81 ans et n’était plus venue depuis… 1998. À l’époque, Philippe et Mathilde sont encore Prince et Princesse…