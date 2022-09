Prix de l’énergie: les pistes de David Clarinval pour aider les entreprises et les indépendants (vidéo)

Une rentrée monopolisée à 100% par la hausse des cours du gaz et de l’électricité. Face aux demandes d’aides, le ministre des Indépendants et des PME nous présente sa feuille de route…

David Clarinval, les entreprises et les indépendants appellent à l’aide. Qu’attend le gouvernement pour leur répondre?

La question des prix de l’énergie est vraiment ma priorité. J’ai déposé ce mardi soir au kern un plan d’action. Il reprend les demandes des différentes "stakeholders"rencontrés ces derniers jours. Il y avait notamment les représentants des classes moyennes, des PME, du monde agricole, du secteur agroalimentaire ou encore du patronat. J’ai rédigé cette synthèse des mesures demandées. Mais il faut reconnaître qu’on ne pourra pas tout mettre en œuvre.

Au lendemain du Comité de concertation énergie, l’Union wallonne des entreprises dénonçait dans nos colonnes un manque d’anticipation…

Au mois de juin, j’avais déjà signalé le problème qui se pose aujourd’hui. Malheureusement, reconnaissons que l’accueil au sein du gouvernement n’a pas été à la hauteur de mes attentes.

Donc, vous comprenez ces remarques aujourd’hui formulées…

Soyons de bon compte. Le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour les citoyens. Mais il est vrai que le volet “entreprise” a été un peu mis de côté. Quand la première note du Comité de concertation a été préparée, il n’y avait pas de chapitre "entreprises". C’est moi qui ai demandé qu’on en ajoute un. Ensuite, j’ai été mandaté par le Comité de concertation pour préparer cette liste de mesures dont voici la synthèse.

C’est donc la base de travail du gouvernement…

Exactement. Le tout est désormais de travailler sur l’ensemble du périmètre fédéral. Car rappelons que pour agir sur cette problématique, il y a l’Europe, mais aussi les Régions.

Ces dernières disposent concrètement de quels leviers?

Au niveau européen, nous soutenons l’initiative visant à mettre un plafond sur le prix du gaz. Nous soutenons aussi le découplage des prix de l’électricité et du gaz.

Mais au niveau régional, il y a aussi les aides directes qu’il faudra mettre en œuvre via le cadre temporaire de crise proposé par la Commission européenne. Enfin, il faut rappeler que 30% des montants facturés en matière d’énergie dépendent des Régions. Surcharges certificats verts, frais de transport et de distribution… Sur ces montants, elles peuvent poser des gestes non-négligeables pour les entreprises.

Mais concrètement, quelles sont vos pistes d’action au niveau du fédéral?

Il y a d’abord des possibilités d’agir au niveau des accises. Il y a encore plusieurs centimes à grappiller.

Ensuite, il faut réfléchir à un moratoire énergétique à négocier avec les fournisseurs. Il s’agirait d’une mesure temporaire qui viserait à ne pas avoir de coupure dans l’approvisionnement pour assurer la continuité d’activité des entreprises en cas d’impayés si un plan d’apurement est mis en place.

Enfin, on pourrait également réfléchir à une forme de tarif social qui viserait les petites et moyennes entreprises. C’est une demande qui est revenue lors des rencontres.

Ces mesures ne sont-elles pas longues à mettre en place…

D’autres peuvent être lancées rapidement. On peut notamment mettre en place des reports de cotisations sociales, ONSS, ou de précompte. De telles mesures ont fait leurs preuves durant le Covid-19.

On doit aussi discuter aussi d’éventuelles exonérations. Celles-ci auraient un impact budgétaire, mais cela doit faire partie du débat.

Enfin, il y a des mesures urgentes à prendre sur le chômage temporaire qu’il faut pouvoir assouplir.

Le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne y travaille. Le chômage corona était un outil formidable qui a permis de sauver beaucoup d’emplois durant la crise sanitaire.

De nombreuses entreprises craignent l’indexation des salaires. Que peut-on faire pour les aider?

Un index défiscalisé pourrait permettre aux travailleurs de bénéficier de l’indexation tout en préservant les entreprises.

Au niveau budgétaire, la mise en place de toutes ces mesures est-elle réaliste?

Je pense qu’il est possible d’avancer très rapidement sur un volet de mesures qui sont abordables.

Et il faudra un deuxième volet reprenant celles qu’on ne peut pas disjoindre du débat budgétaire.

Il faudra aussi savoir ce que rapportera la contribution sur les surprofits des entreprises actives dans le secteur de l’énergie. Nous disposerons alors d’une enveloppe qui permettra de calibrer ces aides.

Certains indépendants sont déjà confrontés à une explosion de leurs charges énergétiques. Que peuvent-ils faire?

D’abord, les indépendants qui savent que leurs revenus diminueront l’année prochaine peuvent d’ores et déjà faire diminuer leurs cotisations.

Et dans le droit passerelle classique, il y a aussi une autre mesure qui existe déjà et que je veux rappeler. Si un indépendant qui a des coûts énergétiques trop importants décide pendant un mois, par exemple, de ne plus produire et d’attendre que « l’orage »passe, celui-ci peut moyennant une demande auprès de sa caisse de cotisations sociales, bénéficier du droit passerelle.