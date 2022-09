Déclaration de mandats: plus de 80 élus communaux déchus par la tutelle wallonne

Jeudi, le gouvernement wallon a examiné la liste des mandataires "défaillants"pour les déclarations 2021 (portant sur les mandats et fonctions exercés en 2020). Si 195 élus ont rentré tardivement leur document et si un ou deux ont même balancé le formulaire in extremis la veille de la séance de gouvernement, 81 ne l’ont pas fait du tout.

Pour ceux-là, le gouvernement wallon prononce une sanction de déchéance. Autrement dit, ils perdent leur mandat s’ils l’exerçaient toujours et ils sont frappés d’inéligibilité temporaire (6 ans). Et ce dernier point concerne aussi ceux qui n’ont plus de mandat au moment de la sanction.

Il s’agit pour l’essentiel de conseillers communaux et de conseillers de CPAS. La décision doit encore leur être personnellement signifiée.

Recommandés

La procédure avant d’arriver à la sanction maximale est assez longue et elle prévoit trois rappels sous forme de courriers recommandés. Les mandataires peuvent le cas échéant demander une audition pour expliquer leur situation et aussi solliciter l’aide à la tutelle wallonne s’ils ne s’en sortent pas avec la paperasse en ligne.

La précédente "charrette"de mandataires sanctionnés avait été suivie de la réhabilitation de trois élus déchus. Le Conseil d’État leur avait en effet rendu justice pour diverses raisons: un déménagement ignoré par l’administration, une maladie invalidante, etc.

À cette occasion, le ministre en charge Christophe Collignon (Pouvoirs locaux) avait noté que des aménagements pouvaient encore être faits pour s’assurer que toutes les personnes concernées par la déclaration de mandats soient bien informées en temps voulu par l’organe de contrôle de la Région et même assistées pour boucler ce devoir annuel bien légitime.

En juillet dernier, le ministre wallon se disait même favorable à une évaluation de cette législation. Et à une initiative parlementaire dans ce sens.