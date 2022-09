Décès suspects dans une maison de repos en Flandre: «Le manque de personnel et la charge de travail élevée peuvent engendrer des erreurs»

Selon Het Laatste Nieuws et VTM Nieuws, qui ont révélé l’affaire mercredi, trois meurtres et six tentatives de meurtre ont été commis dans cette maison de repos. Les victimes auraient été empoisonnées à l’insuline.

"L’insuline doit être stockée en toute sécurité sous clé, on ne peut pas y accéder comme ça", a expliqué Bjorn Mous, secrétaire du BBTK à Courtrai. "Il existe de nombreux protocoles pour garantir la sécurité dans les centres de soins résidentiels. Je ne connais pas les faits à Oostrozebeke, mais la pénurie de personnel et la charge de travail élevée dans le secteur sont un problème récurrent et peuvent engendrer des erreurs."

Bjorn Mous souligne également qu’outre les problèmes de personnel, les syndicats demandent plus d’inspections. La ministre flamande du Bien-être, Hilde Crevits (CD&V) a indiqué mercredi que ses services n’étaient pas au courant de problèmes dans la maison de repos de Oostrozebeke et qu’une inspection aurait lieu jeudi.