Crise énergétique : les banques permettront un report de paiement des crédits immobiliers... sous conditions

"Le gel du remboursement des frais hypothécaires que proposent les banques va offrir une réelle bouffée d’oxygène à celles et ceux qui en ont besoin pour traverser l’hiver", estime le Premier ministre Alexander De Croo. "Pouvoir compter sur nos banques, comme lors de la période Covid, est dans ce contexte extrêmement précieux."

"En réagissant rapidement, nous sommes parvenus, en tant que secteur, à élaborer un ensemble de mesures dans un délai très court et à tout mettre en œuvre pour que celles-ci puissent entrer en vigueur dès le 1er octobre prochain", précise le président de Febelfin, Johan Thijs. Il appelle "tous les acteurs économiques de la société"à examiner "où ils pourraient, chacun dans leur domaine, offrir une forme de soutien aux familles et aux entreprises en difficulté et ainsi œuvrer tous ensemble à un avenir durable".

Sous conditions

Concrètement, le report de paiement d’un crédit immobilier implique, pour les personnes éligibles, que celles-ci ne devront pas effectuer de remboursement de capital pendant 12 mois. Les intérêts resteront pas contre bien dus. La durée du crédit sera ensuite prolongée de la période de report octroyée. Les banques s’engagent à ne pas facturer les frais de dossier ou administratifs d’usage.

Pour pouvoir en bénéficier, le crédit immobilier devra avoir été contracté pour le lieu de résidence principale des emprunteurs en Belgique (au moment de la demande de report de paiement), le total des actifs mobiliers sur l’ensemble des comptes (épargne, à vue et portefeuille d’investissements) ne devra pas être supérieur à 10.000 euros. L’emprunteur candidat au report ne devra avoir aucun report de paiement enregistré en date du 1er mars et devra bénéficier d’un plan de remboursement en cours ou demandé auprès de son fournisseur d’énergie.

Le report de paiement peut être demandé au cours de la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 inclus.