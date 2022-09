La voiture de société continue de grimper en Wallonie, mais diminue à Bruxelles

La part des travailleurs sous contrat à durée indéterminée disposant d’une voiture de société a augmenté de 7% entre début 2019 et mi-2022, passant de 23,4% à 25%, selon les résultats d’une enquête du spécialiste en ressources humaines Securex publiée mercredi. La Flandre (+10,7%) et la Wallonie (+10,9%) ont connu les plus fortes augmentations, pour atteindre un niveau respectif de 27,3% et de 20,4%. Bruxelles, en revanche, a connu une baisse de 10,5%, pour une part de 22,4%. De toutes ces voitures, 2,5% sont des électriques.