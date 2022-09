Crise énergétique: «Nos marges de manoeuvre sont limitées mais ça ne nous décourage pas», soutient Elio Di Rupo

"C’est un souci qui doit tous nous occuper. Nous devons nous interroger sur la manière dont nous allons vivre cette année", dit-il. Il plaide pour une réflexion collective, même si c’est loin d’être gagné: "Nous ne sommes pas d’accord entre nous, même au sein de la majorité, et a fortiori avec l’opposition". Et le premier débat de l’année, réclamé par une opposition PTB-Les Engagés très remontée, a déjà pu éprouver la capacité des députés à réfléchir ensemble. Objet: la crise énergétique et les mesures à prendre par la Région.

Le flop

Au PTB, on veut alléger la facture par la suppression des prélèvements wallons, interdire les coupures d’énergie, taxer les surprofits des entreprises de production de gaz ou d’électricité et recourir au Fonds Kyoto pour aider les ménages. Les Engagés ont quant à eux déjà présenté leur plan stratégique en début de semaine (lire nos éditions du 6 septembre).

Et le ton était branché sur du 100000 volts.

Vous-même êtes responsable de cette libéralisation

"La libéralisation du marché de l’énergie a foiré, entame Germain Mugemangango (PTB). J’ai entendu le ministre-président Di Rupo dire qu’on avait cédé Engie Electrabel à une époque de pensée ultralibérale, où on pensait que la globalisation allait tout régler. Je suis d’accord avec ça. Mais en 20 juin 1996, en tant que ministre de l’Énergie, vous avez signé le début du processus de la libéralisation de l’énergie en Belgique. Vous-même êtes responsable de cette libéralisation", insiste le député de l’opposition.

Quant au chef de groupe Les Engagés François Desquesnes, il interpelle le gouvernement dans son ensemble, et en particulier le ministre de l’Énergie Philippe Henry (Écolo): "Que faites-vous, bon sang, vous qui aviez promis des aides wallonnes déjà en février dernier? Nous n’avons rien vu venir."Le Codeco d’il y a quelques jours? "Un flop total. Vous avez des moyens d’action. Arrêtez de vous cacher derrière le fédéral et les décisions de l’Europe. On vous demande d’être actifs là où vous pouvez l’être."

La majorité PS, MR et Écolo rejoint l’opposition sur certains points, comme l’interdiction des coupures ou le recours au Fonds Kyoto (500 millions), entre autres.

«Est-ce suffisant? Non!»

"Les marges de manœuvre du gouvernement wallon sont limitées mais ça ne nous décourage pas. Et il y a déjà eu des mesures", rappelle Elio Di Rupo (PS): 2 milliards pour la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés. Entre autres.

On va continuer. Mais pour tout cela, on a besoin de vous.

Mardi, le gouvernement a encore pris un lot de décisions: moratoire hivernal sur les expulsions domiciliaires, prolongation du statut de client protégé conjoncturel pour bénéficier du tarif social, suppression des coupures d’énergie pendant l’hiver. Etc.

"Est-ce suffisant? Non. On va continuer. Mais pour tout cela, on a besoin de vous. C’est décrétal. Le gouvernement accueillera toute initiative parlementaire pour accélérer la mise en œuvre de ces mesures."Et le premier niveau d’intervention reste bien l’Europe, embraie Philippe Henry. Réunion importante des ministres européens de l’Énergie le 9 septembre, à cet égard.