Travaux d’extension du Parlement wallon: «Il faut faire la lumière sur ce dossier», affirme le chef de groupe du PTB

Au Parlement wallon, le Bureau est l’organe suprême de l’assemblée régionale. C’est là que les décisions concernant le Parlement sont prises. Y siègent le président Jean-Claude Marcourt (PS) et quatre députés de la majorité. En l’occurrence Sophie Pécriaux pour le PS, Jacqueline Galant et Sybille de Coster-Bauchau pour le MR et enfin Manu Disabato pour Écolo.