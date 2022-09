L’indice pivot encore dépassé deux fois cette année, prévoit le Bureau du plan

Le Bureau du plan s’attend à ce que l’indice pivot soit encore dépassé deux fois cette année, en octobre et décembre, et deux fois en 2023, en février et juillet.

Le dernier franchissement de l’indice pivot ne remonte qu’à juillet dernier. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique ont été augmentés de 2%, respectivement en août et en septembre. Cette année, l’indice pivot a déjà été dépassé trois fois: en février, en avril et en juillet.

Le Bureau du plan publiera ses prochaines prévisions d’inflation le 4 octobre.