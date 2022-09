Hausse du prix de l’énergie: «Personne se retrouvera sans électricité ou sans gaz cet hiver», dit De Croo (vidéos)

Comme depuis plusieurs semaines, le gouvernement préfère miser sur une hypothétique solution européenne, reposant essentiellement sur un plafond du prix du gaz au sein de l’UE.

Extraits choisis.

Concernant cette crise de l’énergie: "Une guerre, cela mène à une perte de prospérité. La Russie a causé cette crise juste après la crise du Covid, ce qui n’est peut-être pas un hasard. L’Ukraine et l’Europe n’ont rien demandé".

Concernant l’indépendance face au gaz russe: "Avant, on disait qu’il nous faudrait des années pour se détacher de l’énergie et du gaz russe. Dans l’état actuel des choses, ce n’est plus des années, ce sont des mois.On est à quelques mois de pouvoir dire aux Russes, on n’a plus besoin de vous.Ça avance beaucoup plus vite que ce qu’on avait pensé".

Concernant les 5 à 10 hivers prochains qui seront difficiles : "On s’oriente vers une période difficile. Peut-être 10 ans, j’espère cinq années. Mais d’un autre côté, nous pouvons faire un grand pas vers l’avant de 20 ans dans notre indépendance énergétique. En investissant dans le renouvelable, dans l’isolation,...".

Concernant d’autres pays européens, comme la France ou le Portugal, qui semblent mieux s’en sortir: "Si on fait la comparaison avec les autres pays, il y a une chose dont on parle peu: c’est l’indexation automatique. Avec le Grand-Duché du Luxembourg, nous sommes un des seuls pays à utiliser cette indexation automatique pour les salaires, les pensions, les allocations, … Sur une période de trois ans, on a une augmentation de 17%. Les études montrent que la Belgique est un des pays qui protègent le mieux le pouvoir d’achat. La France n’a pas ce système et donc elle doit compenser d’autres manières. Les comparaisons ne sont donc pas toujours pertinentes".

Concernant la dépendance de l’Europe au gaz russe: "Le continent européen a construit une dépendance beaucoup trop forte par rapport à la Russie. Heureusement en Belgique, c’est beaucoup moins le cas de l’Allemagne par exemple".

Concernant les centrales nucléaires: "La Belgique a changé sa position en prolongeant ses 2 centrales les plus récentes. Le nucléaire du futur? Avant la guerre, notre pays avait déjà décidé d’investir 100 millions d’euros dans les SMR, les Small Modular Reactors. Mais la solution à cette crise énergétique ne se fera pas qu’avec le nucléaire. Même si dans l’état actuel des choses, on ne peut rien exclure".

Concernant les factures d’électricité très élevées: "La solution viendra d’une intervention européenne. J’en suis convaincu. Même si on ne va pas attendre cela. D’abord, il y a le tarif social qui donne un avantage énorme. 20% de la population l’utilise maintenant. Ensuite, les banques ont déclaré être prêtes à aider. Notamment sur des reports de paiement. Enfin, le tarif social aide mais certaines personnes passent juste à côté de cette aide et qui ont des vrais problèmes. Pour cette population, dans les jours qui viennent, le gouvernement va annoncer des mesures additionnelles. Personne se retrouvera sans électricité ou sans gaz cet hiver".

«Tinne Van der Straeten connaît très bien ses dossiers»

Tinne Van der Straeten, la ministre fédérale de l’Énergie, a été plusieurs fois critiquée durant la crise actuelle du prix de l’énergie. Le Premier ministre ne compte pas pour autant la remplacer: "Notre ministre de l’Énergie connaît très bien ses dossiers et fait le maximum. Celui qui possède la solution magique à ce problème mondial, qu’il vienne et qu’il nous explique"

Déjà après le Codeco, De Croo avait déclaré qu’il n’y avait pas de solution miracle. "Dans aucun pays européen, je ne vois de solution(s) magique(s). Nous sommes d’ailleurs beaucoup moins vulnérables que d’autres pays grâce aux investissements du passé", a-t-il rappelé.