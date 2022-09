Explosion des prix de l’énergie: suivez l’émission spéciale de LN24 avec Alexander De Croo (direct)

Face à la hausse des prix de l’énergie, Alexander De Croo a convoqué un Comité de concertation mercredi dernier dont le but affiché était de dégager des solutions pour aider les citoyens et entreprises. Mais, comme beaucoup l’attendaient, ce fut la déconvenue puisque cette réunion entre représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées n’a débouché sur quasiment aucune nouvelle mesure d’aide. Pour faire baisser les prix du gaz et de l’électricité, les politiques ont préféré miser sur une hypothétique solution européenne, reposant essentiellement sur un plafond du prix du gaz au sein de l’UE.