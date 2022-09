Prix de l’énergie: Maxime Prévot et Les Engagés proposent un «électrochoc»

Une stratégie présentée ce lundi durant une longue conférence de presse. Pour le président de l’ex-cdH, Maxime Prévot, nos gouvernements font preuve "d’attentisme coupable" : "La situation à laquelle nous sommes confrontés n’est ni une surprise, ni un hasard", analyse Maxime Prévot. "Je rappelle, pour mettre les choses en perspective, que tandis que nous nous réunissons sporadiquement à travers des Comités de concertation inefficaces, la France traite la question énergétique par l’intermédiaire de réunions du Conseil de la défense. Je pense que c’est, au-delà de la symbolique, le reflet d’une prise de conscience forte de l’enjeu auquel nous sommes confrontés et d’un contexte, rappelons-le, de guerre."

Les solutions avancées

Pour répondre à l’urgence, Les Engagés proposent de fixer, immédiatement, le prix du gaz sur les marchés de gros à 100 € par mégawattheure (MWh): "Fixer ce prix à 100 € le MWh, cela permettra de diviser jusqu’à par trois les acomptes auxquels les citoyens et les entreprises sont actuellement confrontés", analyse Maxime Prévot, qui estime que cette différence entre les prix du marché et ce prix fixé à 100 € devrait être prise en charge par les finances publiques. "Il faut être très clair: si l’État fixe le prix du gaz à 100 € le MWh, alors que sur le marché il est vendu par exemple à 200 € ou 250 €, c’est l’État qui prend sur lui la différence. Et il n’y a pas d’autre solution à court terme pour passer le cap et éviter une crise sociale et économique majeure qu’un endettement accru et, nous l’espérons, temporaire."

20 milliards par an

"Dans le pire scénario, si le prix du gaz se maintenait à 300 euros le MWh, ce qui n’est déjà plus le cas aujourd’hui, cela coûterait 20 milliards d’euros par an", a affirmé le vice-président des Engagés, Yvan Verougstraete,

Cette mesure s’accompagnerait de la mise en place d’un fonds "transition". Lorsque les prix du marché passeraient sous le seuil fixé, les producteurs continueraient à vendre l’énergie au prix de 100 € par MWh et reverseraient les surprofits induits dans ce fonds.

Les "dettes"seraient remboursées et, en cas de solde positif, l’argent pourrait être dédié au financement de la transition.

Parmi les autres propositions d’urgence avancées par Les Engagés, citons pêle-mêle la mise en place d’un système de préfinancement garanti par l’État pour les factures, la révision du tarif social et son extension, de manière dégressive, aux classes moyennes. Ou encore la diminution temporaire du coût de distribution payé par les consommateurs par l’activation des réserves financières des gestionnaires de réseaux.

Union nationale

Les Engagés estiment que l’heure doit être à l’union nationale. Maxime Prévot évoque même un "Octopus de l’énergie", en référence à l’accord intervenu au lendemain de l’affaire Dutroux pour réformer les services de police: "Nous devons avoir des réflexions à moyen et à long terme", conclut Maxime Prévot. "Les libéraux ont tort quand ils disent qu’on va devoir se passer d’un effort en matière de sobriété énergétique. Et les Écolos ont tort lorsqu’ils méprisent le nucléaire. Il faut déterminer une stratégie à la fois immédiate, mais aussi pour les 20 ou 30 années qui viennent. Et il faut mettre de côté les postures idéologiques pour faire face à la gravité de l’enjeu."