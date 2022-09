Au début, j’observais les excès de Georges-Louis Bouchez avec de l’étonnement. Mais j’estime aujourd’hui qu’ils ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation.

Y a-t-il, pour Écolo, une ligne rouge que le MR ne doit pas franchir dans ses attaques?

Georges-Louis Bouchez a déjà franchi la ligne rouge depuis longtemps. À chaque fois que l’on trouve une solution, il trouve un problème. Je pense que la responsabilité de son parti, c’est d’essayer de corriger cela. Au gouvernement, nous sommes orientés vers les solutions et on ne veut pas se laisser distraire par ces outrances. Et je suis fasciné par le décalage entre la virulence des propos du président du MR et l’attitude des ministres MR avec lesquels on peut travailler au sein du gouvernement.

Même si, souvent, le MR est le "mouvement ralentisseur" du changement, de la transition ou de la justice sociale.

Prendre des décisions qui sont instantanément contestées par un membre de la majorité, cela a-t-il du sens?

Oui, car les lois sont votées et les décisions budgétaires sont prises. Et c’est parce qu’il y a des urgences qu’on ne peut pas démissionner et qu’il faut faire preuve de responsabilité.

Que répondez-vous aux observateurs qui estiment que la Vivaldi est incapable de prendre des décisions à cause de ces tensions?

Je leur réponds qu’on fonctionnerait mieux sans les outrances du président d’un des partis de la majorité. Relèvement des pensions les plus basses, relèvement du salaire minimum, rail,… On avance! Et nous avons même donné un coup d’accélérateur énorme face à une politique énergétique qui était sans vision depuis vingt ans. Notre responsabilité, c’est de tenir le gouvernail malgré ceux qui essaient de nous distraire.

À vous écouter, on a l’impression qu’aller aux élections avant la fin de la législature serait une erreur…

Une élection n’est jamais une erreur. Mais cette question n’est pas à l’ordre du jour. L’ensemble des membres du gouvernement ont une responsabilité. Elle est de mener le bateau à bon port en 2024.