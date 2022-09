Georges Gilkinet: «Supprimons la TVA sur les titres de transport» (vidéo)

Georges Gilkinet, la SNCB fait face à une explosion de ses coûts. Comment comptez-vous garder le train attractif d’un point de vue des tarifs?

Les prix des billets des transports en commun sont restés stables alors que les prix du carburant à la pompe explosaient.

Aujourd’hui, je propose de réduire la TVA à 0% sur tous les titres de transport. J’ai mis cette proposition sur la table du gouvernement lors de la préparation du Comité de concertation. C’est une mesure que je vais défendre, car j’estime qu’il s’agit d’un acte essentiel. Et qu’il est désormais possible de le poser en vertu de la directive européenne TVA d’avril 2022.

Quel est le taux de TVA en vigueursur les titres de transport?

Pour les billets de train, de tram, de bus ou de métro, le taux de TVA est aujourd’hui de 6%. Or, il faut rappeler que les personnes qui utilisent un avion privé bénéficient d’une exonération fiscale pour l’achat de kérosène. C’est le monde à l’envers. Moi, je veux remettre le monde à l’endroit.

Cette suppression de la TVA sur les titres de transport va engendrer un manque à gagner pour l’État. A-t-il été estimé?

Le coût de cette mesure est estimé à un peu moins de 100 millions d’euros. Si pour le voyageur, c’est un petit coup de pouce, cela donne un signal symbolique. Pour le gouvernement fédéral, le train doit devenir la colonne vertébrale de la mobilité. Et nous souhaitons attirer davantage de voyageurs ou de marchandises vers le rail, avec des formules tarifaires attractives.

Dans certains cas, les tarifs des trains restent moins attractifs que le coût en carburant d’un trajet en voiture…

Je conteste cette analyse. Car pour une voiture, il faut prendre en compte le prix d’achat du véhicule, le coût de l’assurance, l’entretien, les pneus hiver ou encore les frais de parking. Si l’on additionne l’ensemble des frais, le train est concurrentiel.

De nouvelles lignes de trains de nuit vont-elles voir le jour?

C’est mon souhait. Il y a eu un frein avec le Covid et avec la guerre en Ukraine. Mais il y a plusieurs projets qui s’élaborent à la fois vers l’Italie et vers l’est de l’Europe. Et je suis en dialogue avec mon homologue suédois pour créer une liaison Bruxelles-Malmö.

Avec la hausse des coûts, la SNCB va devoir augmenter le prix des billets en février prochain. Cette suppression de la TVA, c’est une façon de compensercette adaptation?

Cette adaptation des prix en février est prévue dans l’actuel contrat de gestion.

Par ailleurs, il faut rappeler qu’on a beaucoup aidé la SNCB et Infrabel. Depuis le début de la législature, j’ai pu dégager près de 2 milliards d’euros supplémentaires. À la fois des moyens d’investissements dans le réseau qui en avait besoin de façon vitale. Mais aussi des moyens pour le rendre plus performant et se projeter dans le futur. La SNCB et Infrabel subissent les conséquences de la hausse des prix. Il faudra les aider. On l’a fait pour le premier semestre. Je mets sur la table une demande d’aide pour le deuxième semestre. Et je propose cette TVA à 0% pour l’ensemble des transports en commun. En encourageant le transfert de la route vers le rail, on participe à l’objectif de diminution des émissions de CO2.

Pour les nouveaux contrats de gestion 2023-2032 de la SNCB et d’Infrabel, le gouvernement entre dans la dernière ligne droite…

On doit aboutir d’ici la fin de l’année. On entre dans le “money-time”. Depuis deux ans, je m’attache à remettre le train sur les rails avec notre vision rail 2040, qui va désormais être traduite dans ces contrats de gestion. Depuis 2012, on fonctionnait par avenant annuel, ce qui montre le désintérêt des gouvernements précédents. Ces contrats de gestion, ce sera l’aboutissement d’un long travail. Et cela permettra notamment une augmentation du nombre de trains, de la qualité de l’accueil dans les gares, ou encore de l’accessibilité.