Une technique de pose expliquée par un pro

« La préparation du support débute par la réparation des fissures. Pour ce faire, nous les ouvrons avec un outil qui se présente sous forme d’un triangle avant de les remplir avec un joint souple, de l’Elatofill par exemple. Les réparations et toute la surface du plafond sont poncées pour éliminer les dernières aspérités. Elle devra aussi être dépoussiérée : les professionnels utilisent des ponceuses mécaniques qui aspirent en même temps mais un particulier peut utiliser un simple aspirateur. Nous plaçons deux bandes qui se chevauchent sur environ 2 cm pour éviter que les raccords ne se voient. Les bandes sont préalablement découpées en double coupe. La pose d’une toile de rénovation se fait à deux : le premier encolle, le second place la toile en la marouflant. Il est à noter qu’une toile de peintre ne peut pas rattraper un plafonnage raté : nous pouvons tout au plus atténuer les imperfections. » D.N.