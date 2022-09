Sécheresse: restriction de l’usage de l’eau dans 23 communes wallonnes

Vingt-trois communes --Stoumont, Burg Reuland, Rochefort, Durbuy, Libin, Libramont, Chimay, Theux, Bouillon, Léglise, Habay, Pepinster, Vresse-sur-Semois, Tellin, Bertogne, Tenneville, Gouvy, Gedinne, Hotton, Amblève, Bullange, Bütgenbach et Saint-Hubert-- ont pris des arrêtés de restriction d’usage de l’eau et d’autres font l’objet d’une surveillance particulière de la part de la SWDE (Société wallonne des eaux), à savoir Jalhay, Vielsalm, Houffalize, Bastogne, Bertogne, Bullange, Fauvillers, Martelange, Neufchâteau, Vaux-sur-Sûre, Saint-Ode, Wellin, Marche-en-Famenne, Rendeux, La Roche-en-Ardenne et Beauraing, indique la cellule d’expertise sécheresse de la région wallonne, vendredi soir, après s’être réunie. Des restrictions qui étaient déjà prédites en mai 2022 (voir vidéo en bas de l’article).