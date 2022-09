Près d’un Belge sur deux en situation de vulnérabilité numérique (baromètre)

1. 39% des Belges ont de faibles compétences numériques

En 2021, 46% des Belges de 16 à 74 ans – soit 3, 5 millions de personnes – étaient en situation de vulnérabilité numérique: 7% n’utilisaient pas internet (contre 8% en 2019) et 39% avaient de faibles compétences numériques (contre 32% en 2019). Un chiffre en augmentation puisque la vulnérabilité numérique atteignait 40% il y a deux ans.

"L’augmentation du niveau de vulnérabilité numérique s’explique entre autres par le fait que, d’une part, le niveau de compétences numériques des personnes a tendance à évoluer lentement et, d’autre part, il est nécessaire qu’elles les mettent constamment à jour et qu’elles en acquièrent de nouvelles", indique le Baromètre.

C’est dans la catégorie "sécurité en ligne" que le niveau de compétences numériques est le plus faible: 30% des Belges n’ont aucune compétence, 28% des compétences de base.

2. Les fractures persistent

Le Covid a renforcé la digitalisation, nous obligeant à devenir encore plus actif sur le plan numérique donc. Mais les écarts persistent (que ce soit en termes d’accès, de niveau de compétences ou d’usage des services en ligne) et les personnes défavorisées sur le plan socio-économique et culturel peinent à suivre.

Ainsi, si la vulnérabilité augmente pour tous, les personnes ayant un faible niveau de diplôme ou des faibles revenus sont plus à risque d’exclusion, le niveau d’éducation devenant de plus en plus déterminant. Selon le Baromètre, entre 2019 et 2021, les compétences numériques faibles ont augmenté de 18% chez les personnes peu diplômées (contre 9% chez les personnes avec un haut niveau de diplôme).

3. La vulnérabilité numérique plus importante en Wallonie

C’est en Wallonie que le niveau de vulnérabilité numérique est le plus haut (49%), contre 46% en Flandre et 39% à Bruxelles. Mais c’est surtout en Flandre que le nombre de personnes avec de faibles compétences numériques est en augmentation."Le développement rapide de la numérisation dans cette région ne s’accompagne pas d’une augmentation des compétences des internautes."

4. 68% des internautes ont désormais un PC portable

Quant à l’accès à internet et aux outils numériques, il est en augmentation. Mais, si 98% des ménages à hauts revenus (plus de 3200 €/mois) ont une connexion internet à domicile, seuls 82% de ménages à faibles revenus (moins de 1400€/mois) en possèdent une. Près d’un ménage à faibles revenus sur 5 n’a donc pas de connexion à la maison. Néanmoins, depuis 2019, l’écart s’est légèrement réduit (-3%).

En outre, 68% des internautes disposent désormais d’un ordinateur portable: c’est 15% de plus qu’en 2019. Mais l’augmentation concerne surtout les utilisateurs plus aisés (+4% seulement pour les ménages à faibles revenus). Par ailleurs, une personne sur 5 n’a accès à internet que via son smartphone.

L’utilisation d’internet et l’accès à un PC portable sont plus élevés en Flandre (respectivement 94% et 71%) et dans la capitale (93% et 70%) qu’en Wallonie (90% et 63%).

5. L’utilisation de l’e-administration en hausse de 14%

Dernier élément analysé par le Baromètre, c’est l’utilisation des services numériques essentiels. Entre 2019 et 2021, leur utilisation est en augmentation: e-banking (+2%), e-santé (+11%), e-commerce (+11%), e-administration (+14%).

Néanmoins à nouveau, l’écart entre les personnes avec un haut et un faible niveau de diplôme reste important: environ 30%. Ce n’est que dans le domaine de l’e-administration que cet écart s’est réduit de 7%."Ici aussi, le niveau d’éducation devient plus déterminant que le niveau de revenus."

6. Conclusion: société hyper-digitalisée, mais fractures persistantes

En conclusion, le Baromètre estime que si on a toujours plus accès au numérique aujourd’hui, cela ne veut pas dire que les compétences numériques, elles, augmentent. Ou du moins, suffisamment rapidement.

Par ailleurs, plus notre société continue à se digitaliser, plus grand est le risque de voir des personnes en décrochage numérique et les écarts se creuser. Et de pointer les personnes à faible niveau de revenus ou de diplôme, les +55 ans et les personnes à la recherche d’un emploi. Ce sont les personnes favorisées qui semblent ainsi tirer davantage parti de cette digitalisation.

Attention toutefois aux stéréotypes, prévient le Baromètre: l’idée selon lequel les 16-24 ans sont des "digital natives" ne tient pas pour les jeunes peu diplômés: 45% ont de faibles compétences numériques (contre 22% pour les jeunes ayant un diplôme du supérieur).

Quelles solutions?

Pour le Baromètre, malgré les initiatives prises pour améliorer l’accès à internet durant la crise sanitaire,"notre société n’a pas suffisamment réussi à faire participer les plus vulnérables à la vie numérique". Les chercheurs incitent à continuer à investir dans des services accessibles à tous et le développement des compétences numériques, notamment via l’éducation aux médias. Mais tout en conservant – et c’est le plus urgent selon les chercheurs – des alternatives (le téléphone, le contact physique,…) pour ceux qui en ont besoin.