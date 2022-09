Passé colonial: cinq députés de la commission spéciale de la Chambre en visite de travail en RDC

"La délégation mènera des consultations avec de nombreux acteurs", a précisé M. De Vriendt sur Twitter.

Il avait été convenu au cours des auditions qu’elle a menées, plusieurs intervenants congolais ont d’ailleurs insisté sur l’importance d’une visite dans les anciennes colonies.

M. De Vriendt et ses collègues -Jean-Marc Delizée (PS), Guillaume Defossé (Ecolo), Jan Briers (CD&V) et Marco Van Hees (PTB)- se sont ainsi entretenus jeudi avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Pen’Apala, et des parlementaires congolais. Ils doivent également rencontrer des entreprises belges en RDC ayant des racines remontant au passé colonial (1908-1960), des ONG et des associations de métis ainsi que des acteurs de la coopération belge au développement.

"Une visite de travail sur place est une question de respect élémentaire", a souligné M. De Vriendt dans une déclaration à l’agence Belga. "Il est logique que la reconnaissance du passé colonial et la recherche de la relance et de la réconciliation se fassent dans le dialogue avec les pays concernés. Traiter cela uniquement en Belgique témoignerait de paternalisme et nous voulons précisément éviter cela. Un processus d’interaction et de dialogue est crucial et aussi important que le résultat lui-même", a ajouté le député écologiste flamand.

Il a rappelé que plusieurs des experts auditionnés par la commission au cours des derniers mois ont présenté une visite de travail dans ces trois pays d’Afrique centrale partageant une histoire commune avec la Belgique "comme essentielle pour le processus de reconnaissance dans lequel la Chambre est engagée".

Les députés se rendront ensuite au Burundi (du 5 au 7 septembre), puis enfin au Rwanda (les 8 et 9), également pour rencontrer des responsables politiques, la société civile et des académiques.

La commission parlementaire spéciale sur le passé colonial de la Belgique et ses conséquences a été créée en juillet 2020 dans le contexte des répercussions du mouvement "Black Lives Matter" et des regrets exprimés par le roi Philippe le 30 juin de la même année - lors du 60e anniversaire de l’indépendance de l’ex-colonie.

Elle est également chargée de formuler des recommandations sur la recherche sur cette page d’histoire et "d’élaborer des propositions pour la réconciliation entre les Belges (y compris les Belges d’origine congolaise rwandaise et burundaise), et optimaliser les relations entre les Belges et les Congolais, Rwandais et Burundais".

Un premier rapport d’experts a été présenté en octobre 2021, avant une série d’auditions. La commission doit terminer ses travaux fin décembre.

La composition de la délégation est particulièrement réduite. Décidée à la fin mai, la mission devait en principe emmener en Afrique centrale un représentant de chaque groupe politique mais tous les partis n’étaient pas convaincus de l’utilité de cette visite. L’Open Vld et la N-VA ont rapidement fait savoir qu’ils renonçaient à y participer. Les libéraux flamands n’en voyaient pas la plus-value et dénonçaient le coût d’une telle mission, tandis que les nationalistes flamands redoutent que cette visite n’ouvre la porte à des réparations financières - réclamés par des Congolais sur les réseaux sociaux. Le Vlaams Belang n’est également pas de la partie.

Chez les Engagés, Georges Dallemagne a invoqué des problèmes d’agenda mais doute aussi de l’utilité de ce déplacement après le voyage du Roi et du Premier ministre au mois de juin et les "mots justes" sur le passé colonial prononcés à cette occasion. L’absence du MR est due au remplacement des députés qui siégeaient dans la commission. Nathalie Gilson a quitté les bancs de la Chambre avec le retour au parlement de Sophie Wilmès. Quant à Kattrin Jadin, elle doit prendre ses fonctions à la Cour constitutionnelle. La députée Vicky Reynaert (Vooruit) devait être du voyage mais un décès dans sa famille l’a empêchée d’y prendre part.

Le Congo a été d’abord la propriété personnelle du roi des Belges Léopold II en 1885, avant de devenir colonie belge le 15 novembre 1908. Cet immense pays (près de 80 fois la superficie de la Belgique) a accédé à l’indépendance le 30 juin 1960.

Le Rwanda et le Burundi ont été administrés par la Belgique - sous l’appellation Rwanda-Urundi - en vertu d’un mandat d’abord confié par la Société des Nations (SDN) puis par les Nations Unies, entre 1918, à la suite de la perte par l’Allemagne de ses colonies africaines après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, et le 1er juillet 1962, date de leur accession simultanée à l’indépendance.