Moins de 800 personnes positives au Covid dans nos hôpitaux: un chiffre plus vu depuis près d’un an

Nous n’étions plus passés sous la barre des 800 patients depuis le 14 octobre 2021 dans les établissements de soins. Une vraie bonne nouvelle.

Parmi les 776 personnes positives au coronavirus actuellement hospitalisées, 58 patients sont traités en soins intensifs.

Outre ce chiffre en baisse, entre le 26 août et le 1er septembre, il y a eu en moyenne 59,1 admissions à l’hôpital par jour pour cause de Covid. Cela représente une baisse de 17% par rapport à la période de référence précédente.

Hier, on apprenait également que le nombre de contaminations était presque à son plus bas niveau cette année. Ce n’est qu’à la fin du mois de mai et au début du mois de juin que le nombre d’infections était encore moindre

"Au début des vacances d’été, le coronavirus était encore fortement présent dans notre pays. Maintenant, il y circule beaucoup moins", expliquait le professeur de médecine du travail Lode Godderis (KU Leuven-IDEWE).

Le professeur Godderis s’attend toutefois à ce que les chiffres du Covid augmentent à nouveau, alors que les vacances sont terminées et que la nouvelle année scolaire a commencé.

Pendant ce temps, la campagne de vaccination va reprendre, à destination des plus fragiles. La Wallonie, où la campagne de revaccination contre le Covid démarrera officiellement le 12 septembre prochain avec des vaccins adaptés au variant Omicron, vient d’envoyer ses premiers courriers à la population.

Quelque 170.000 invitations sont ainsi en cours d’envoi et près de 340.000 au total partiront cette semaine à destination des personnes âgées de plus de 65 ans résidant en Wallonie, annonce vendredi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.