Manager: les cinq erreurs à ne pas commettre

1. Le manque de clarté

Tout travailleur a besoin de clarté pour avancer. Un bon manager doit donc être capable d’expliquer exactement à son équipe ce qu’il attend d’elle. L’organisation va généralement de pair avec la clarté. Pour travailler dans les meilleures conditions, il est nécessaire de pouvoir s’appuyer sur un cadre cohérent, pensé en amont.

2. La méconnaissance de son équipe

Inutile de connaître les moindres détails de la vie privée des membres d’une équipe. Par contre, il est important pour un manager de connaître le prénom, le nom et la fonction exacte des personnes qui composent son équipe et de savoir un minimum ce qu’il se passe dans leurs vies.

3. Les fausses promesses

Un manager doit tenir ses engagements. C’est sa crédibilité qui est en jeu et cela influera sur la confiance que les membres de son équipe lui portent. Quand on n’est pas sûr de pouvoir obtenir telle ou telle nouvelle condition, mieux vaut prendre des pincettes dans son discours. Personne n’aime les fausses promesses, et ce, dans tous les domaines.

4. Le manque de remise en question

Tout le monde fait des erreurs, c’est normal. Mais pour un manager, il est capital d’être capable de reconnaître ses erreurs et de se remettre en question quand cela est nécessaire.

5. La négativité

Bien sûr, l’un des rôles du manager, et ce n’est pas le plus facile, est de recadrer son équipe quand cela est nécessaire et de critiquer ce qui doit l’être. Mais s’il est important de dire quand ça ne va pas, il ne faudrait pas oublier de dire quand ça va. Un peu de positivité ne fait de mal à personne, que du contraire! De même, la critique doit toujours être accompagnée d’une argumentation et d’une solution.