La crise sanitaire a approfondi la fracture numérique, dit-elle, en réaction au nouveau Baromètre de l’inclusion numérique publié ce vendredi."Il y a eu une avancée dans l’utilisation des technologies parce que c’était la seule solution. Mais en même temps, ceux qui n’étaient pas à l’aise avec le numérique n’ont pas pu suivre, ni se faire aider car chacun restait chez soi. Résultat: les personnes peu à l’aise l’étaient encore moins et le fossé s’est creusé."

Des besoins amplifiés

Les besoins des bénéficiaires de l’ASBL se sont amplifiés: " Ces personnes se sentent plus acculées", assure Aline Renard. Les exigences numériques sont devenues plus grandes sur le marché du travail par exemple."Désormais, nous devons intégrer la visioconférence dans la pratique. Et les processus de recrutement font tout simplement davantage appel au numérique. Mais certains ne savent pas comment envoyer un CV par mail."

Le ressenti des personnes face au numérique est aussi plus pessimiste:"Elles ont vraiment l’impression d’être nulles. Et l’impact sur la confiance en soi n’est pas négligeable."

Or, pour Aline Renard, le fait de ne pas avoir les compétences numériques suffisantes peut créer un risque d’exclusion sociale,"l’accès au matériel numérique pouvant être aujourd’hui plus facilement pallié via les espaces publics numériques, etc. "

Pour l’animatrice, il est important de prendre conscience de la fracture numérique:"Si l’on continue dans cette voie, le fossé va encore augmenter. Or on est tous menacés d’être un jour en vulnérabilité numérique…"

«Il faut laisser le choix de refuser le numérique»

Quelles solutions? Selon Aline Renard, il faut une vraie réflexion dans le développement des outils, notamment dans les services publics, en collaboration avec les publics vulnérables. "Il faut aussi intégrer plus le numérique dans l’accompagnement des publics: à l’école, dans les CPAS, etc."

L’animatrice estime néanmoins que le numérique ne doit pas être"inéluctable"."Il faut laisser le choix de refuser le numérique. Le numérique doit être un choix posé parce que dans tel ou tel cas, c’est la piste qui présente le plus d’avantages."Mais pour Aline Renard, la numérisation de tout n’a pas de sens. "Il est urgent de sortir de cette course au tout numérique et mener une réflexion sur la sobriété numérique car on sait son impact environnemental et social", dit l’animatrice qui est pour une digitalisation"rationalisée".

" Il faut trouver un équilibre, faire en sorte que les services essentiels restent accessibles tout en développement nos technologies. Car il y a aussi derrière un enjeu de compétitivité mondiale."