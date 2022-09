Explosion des prix de l’énergie: posez vos questions à Alexander De Croo

Que peuvent vraiment mettre en place le gouvernement fédéral et les entités fédérées? Quelles sont les pistes de solutions qui s’offrent aux citoyens et entreprises belges? Posez vos questions et faites part de vos témoignages à Alexander De Croo! Le Premier ministre y répondra ce mardi 6 septembre lors de l’émission spéciale "SOS Tous Ensemble face à la Crise", présentée par Charlotte Baut et Martin Buxant, qui sera diffusée en direct de 20h à 22h sur LN24 et sur les médias du groupe IPM (La Libre, La DH, L’Avenir, Moustique, Paris-Match...).