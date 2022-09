Lors du Codeco de ce mercredi, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS), a rappelé que la Région avait débloqué une enveloppe d’un milliard d’euros pour aider les ménages dans la rénovation énergétique de leur logement. Il a d’ailleurs invité les citoyens à se rendre sur le site wallonie.be afin d’évaluer les possibilités qui s’offrent à eux. À l’heure où la facture d’énergie explose, quelles sont ces pistes? On fait le point.

2. Le travail agricole comme outil d’insertion

Parce qu’il ne faut pas passer à côté des bonnes nouvelles: la ministre wallonne de l’Action sociale et de la Santé vient de décider de renforcer et de confirmer dans la durée le soutien de la Région à l’accueil social à la ferme. Soit, pour l’heure, 14 projets qui jettent des ponts entre agriculture, action sociale et santé. Chez l’ASBL Racynes, on se dit ravi.

3. Les enfants ukrainiens ont fait leur rentrée dans nos écoles

Arrivés sur notre territoire à la hâte l’année dernière, sans ressource et fuyant les bombes russes, les enfants ukrainiens ont, eux aussi, retrouvé les bancs de l’école. Une première rentrée scolaire signe de dépaysement, de remise à niveau et de barrières culturelles, sociales et linguistiques.

4. Agriculture: «Les stocks sont insuffisants pour nourrir le bétail cet hiver»

On le sait, le métier d’agriculteur n’est pas un long fleuve tranquille. Alors que les prix du lait sont "bons" et ceux de la viande "corrects mais sans plus", reste que cette année est sans aucun doute l’une des plus difficiles pour le secteur depuis longtemps. Entre la crise environnementale et celle énergétique, ces prochains mois vont être synonymes de "débrouille" pour le secteur.

5. Nafi Thiam encensée: «Une grande athlète et une belle personne»

C’est une grande première. Après avoir réalisé un entretien virtuel pour World Athletics pendant la pandémie, après s’être "croisées quelques fois à Eugene" lors des championnats du monde qui se sont tenus au mois de juillet, les deux grandes dames de l’heptathlon Nafi Thiam et Jackie Joyner-Kersee ont donné leur première conférence de presse en commun, ce jeudi, à Bruxelles.

6. Le curé invite des pilotes de rallye pour récolter des fonds

L’idée est originale. Ce samedi 3 septembre, l’abbé Dewandre organise un événement rallye automobile au profit de l’église de Basse-Bodeux. "Il y a deux motifs qui m’ont poussé à organiser cette journée. D’abord, le désir d’aider la commune dans l’apport de fonds pour la réfection de la toiture de l’église de Basse-Bodeux. Ensuite, je suis un passionné de rallye automobile et donc cela joint l’utile à l’agréable."

7. «30 records et faits marquants de Belgique»: un livre rempli de choses insolites sur notre pays

Le Wavrien Thomas Depicker a écrit "30 records et faits marquants de Belgique". Un subtil cocktail, en 71 pages, de ce qui fait la particularité de notre pays et, en même temps, toute sa complexité.

8. André Brasseur et son orgue: 60 ans de carrière célébrés à Namur

Sur les routes depuis les sixties, André Brasseur - l’artiste aux millions de disques vendus - fera à halte à Namur le 10 septembre. La célébration est programmée à la Nef, l’ancienne église d’Harscamp.

9. Julien Lapraille et Thomas Meunier ouvriront un bar-resto à Bastogne

Le bâtiment au coin de la place Mc Auliffe pleurait depuis quelques mois par son absence d’activité. Il va revivre dans les prochaines semaines grâce à un projet mené conjointement par le footballeur Thomas Meunier et le cuisinier Julien Lapraille. Deux "peoples" luxembourgeois pour tenter de faire du projet "Le T’châr" un succès.

10. Red Flames: pour voir le Mondial, il faudra marquer, et beaucoup

Après son Euro historique, la Belgique peut réaliser un autre exploit: se qualifier pour la Coupe du monde. Ce qui serait une première. Deuxièmes derrière la Norvège, les Red Flames accueillent Ada Hegerberg (ballon d’or 2018) et compagnie dans un stade de Louvain plein à craquer. Préface du match.

