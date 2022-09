10 conseils simples pour réduire votre facture d’eau et d’énergie

À notre échelle, des économies d’eau et d’énergie peuvent également être réalisées. Cela passe parfois par de petits détails de notre vie quotidienne. Voici 10 astuces qui feront du bien à votre portefeuille.

1. Ne pas cuisiner sans couvercle

Lorsque vous cuisinez, pensez à mettre un couvercle sur les casseroles que vous utilisez. Cela fera cuire vos aliments plus rapidement et vous permettra de consommer beaucoup moins d’énergie. Faire bouillir de l’eau dans une casserole recouverte d’un couvercle prend trois à quatre fois moins de temps, par exemple.

2. Laisser refroidir les restes

Si vous avez fini de manger et qu’il vous reste de la nourriture, attendez que celle-ci refroidisse avant de la mettre au frigo. Un réfrigérateur dans lequel on place un aliment tiède ou chaud consommera beaucoup plus d’énergie pour maintenir sa température initiale.

3. Stopper plaques de cuisson et four avant la fin de la préparation

Coupez vos plaques de cuisson et votre four 5 minutes avant d’avoir terminé de préparer votre repas. Les taques et le four restent chauds suffisamment longtemps après leur arrêt pour vous permettre de terminer vos préparations.

Une fois le plat sorti du four, vous pouvez également laisser la porte de ce dernier ouverte. Cela permettra de réchauffer votre pièce en même temps.

4. Bien ranger son frigo

Un frigo surchargé consomme plus d’énergie et diminue la durée de vie de vos aliments, car l’air circule moins bien. Une technique simple pour préserver de l’énergie consiste à ranger efficacement votre réfrigérateur. Quant au congélateur, ce dernier doit, lui, être toujours bien rempli pour éviter de surconsommer.

5. Dégivrer son congélateur

Trois millimètres de givre augmentent de plus de 10% la consommation de votre congélateur, ce qui représente environ 20€ supplémentaires sur votre facture d’énergie annuelle. Un surcoût que vous devriez éviter en dégivrant votre congélateur tous les trois mois environ.

6. Éviter les réveils digitaux

Les réveils digitaux consomment 20kWh/an. Cela représente entre 3 et 4€ sur votre facture annuelle. Un réveil à piles ou fonctionnant à l’eau peut vous offrir les mêmes avantages qu’un réveil branché sur le courant, sans les surcoûts en plus.

7. Essorer les cheveux avant séchage

Lorsque vous sortez de la douche, enveloppez vos cheveux dans un essuie pour bien les essorer. Vous éviterez de surconsommer en prenant plus de temps pour sécher des cheveux trop mouillés.

8. Des tons clairs

On n’y pense pas toujours, mais la manière dont on habille nos murs peut avoir une influence sur notre facture d’électricité. Si vous optez pour des tons foncés, vous devrez doubler voire tripler le niveau d’éclairage de vos pièces, en comparaison avec des pièces aux tons clairs.

9. Minuter le temps de douche

Comment s’assurer que l’on ne consomme pas trop d’eau sous la douche? En utilisant un minuteur. Pas plus de cinq minutes maximum sous la douche vous permettront de faire de réelles économies d’eau.

10. Relever son compteur d’eau avant d’aller dormir

Comment savoir si vous avez une fuite d’eau dans la maison? Avant d’aller vous coucher, relevez votre compteur d’eau et ne programmez ni votre machine à laver, ni votre lave-vaisselle. À votre réveil, si les chiffres ne sont pas identiques et que personne n’a utilisé d’eau dans la nuit, c’est qu’il y a un écoulement anormal. Dans ce cas, faites appel à un professionnel ou cherchez la fuite par vous-même. Une fois réparée, celle-ci vous fera économiser.