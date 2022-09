Entrée en vigueur du plan wallon contre les logements inoccupés

Concrètement, les gestionnaires de réseau de distribution seront habilités à communiquer aux pouvoirs locaux les consommations de certains logements soupçonnés d’être inoccupés, dès le 1er septembre.

À cette date, un logement sera présumé inoccupé s’il présente une consommation en eau ou en électricité inférieure à 15 mètres cubes d’eau par an ou à 100 kilowattheures par an.

Un juge du tribunal de première instance statuant comme en référé pourra ainsi ordonner toute mesure utile afin d’assurer l’occupation d’un logement dans un délai raisonnable, à la demande des autorités administratives, mais également d’une association pour autant qu’elle soit agréée par le gouvernement.

Horeca: accord entre négociants et exploitants sur les conséquences du Covid

Le secteur de l’Horeca, les Brasseurs belges et la Fédération belge des distributeurs en boissons ont signé, le 1er juillet dernier à Bruxelles, un document visant à réglementer l’impact de la crise du Covid-19 en cas de non-respect par les exploitants du secteur des hôtels, cafés et restaurants, des quotas d’approvisionnement liés aux contrats commerciaux qu’ils concluent avec les distributeurs. Cet accord entrera en vigueur ce 1er septembre.

L’accord prévoit que le non-respect des quotas pendant la période Covid ne donnera jamais lieu à des amendes financières de la part des brasseurs ou négociants, à condition que l’exploitant Horeca ait respecté la ou les exclusivités du contrat d’approvisionnement en boissons. La partie non amortie des prestations reste cependant toujours due par l’exploitant.

Plusieurs banques suppriment les taux d’intérêt négatifs

À partir du 1er septembre, Belfius cessera de comptabiliser des intérêts négatifs pour ses clients professionnels. "Ces intérêts négatifs n’étaient pas d’application pour les particuliers. Leur situation ne change donc pas", ajoute Belfius.

ING n’appliquera plus non plus de taux d’intérêt négatif pour les clients particuliers. La mesure s’appliquera également pour les personnes morales en Belgique, à l’exception de certains cas particuliers.

KBC et CBC ont également annoncé la fin, au 1er septembre, des taux d’intérêt négatifs pour les personnes morales et les entreprises. Rien ne change par contre pour les particuliers car KBC et CBC n’ont jamais compté d’intérêts négatifs sur leurs dépôts/comptes d’épargne réglementés.

Un chômeur pourra conserver une partie de son allocation s’il occupe un emploi en pénurie

un chômeur de longue durée pourra conserver 25% de son allocation pendant trois mois s’il occupe un emploi en pénurie ou trouve un poste dans une autre Région, ressort-il d’un arrêté royal signé en juin dernier par le ministre de l’Économie et de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour augmenter le taux d’emploi. Elle avait déjà été discutée au sein de la plateforme interfédérale mise en place par M. Dermagne pour trouver des solutions aux métiers en pénurie et à la mobilité interrégionale avec les autres ministres de l’Emploi.

MOBILITÉ

L’abonnement TEC à 12 euros par an pour les 18-24 ans et 65 +

Dès le 1er septembre, l’abonnement TEC ne coûtera plus que 12 euros par an pour les 18-24 ans, les plus de 65 ans et les BIM (Bénéficiaire de l’Intervention Majorée). Cet abonnement est valable sur tout le réseau, y compris les lignes Express. La quasi-gratuité pour les jeunes de 18 à 24 ans, qui avaient déjà obtenu 70% de réduction, avait été initialement prévue pour la rentrée 2023 mais a été avancée par le gouvernement wallon à 2022.

E429/A8: réparations de béton sur deux tronçons

Dès le 1er septembre, des réparations localisées de béton débuteront sur l’E411/A4 entre Ochamps et Libramont (échangeur n°25 "Libramont-Chevigny") en direction du Luxembourg.

Jusqu’au 31 octobre, sur l’E411/A4, entre Ochamps et Libramont, en direction du Luxembourg:

– Une voie sera soustraite à la circulation;

– La vitesse sera limitée 70 km/h.

N81: réhabilitation des revêtements entre les giratoires de Messancy et de Wolkrange

Le jeudi 1er septembre, un chantier de réhabilitation des revêtements de la N81 débutera entre le giratoire situé à hauteur de Messancy et celui de Wolkrange.

Concrètement, ces travaux permettront la réhabilitation:

– Des revêtements de la N81 entre le giratoire situé à hauteur de Wolkrange et celui situé à hauteur de Messancy dans les deux sens de circulation, soit sur environ 3 km;

– Des revêtements des trois giratoires compris sur ce tronçon.

À partir du 1er septembre, une voie sera soustraite à la circulation sur la N81 entre le giratoire situé à hauteur de Messancy et celui situé à hauteur de Wolkrange.

Cette phase devrait se terminer pour la mi-octobre (sous réserve des conditions météorologiques).

De la mi-octobre à la fin octobre, plusieurs nuits de fermeture de la N81 entre le giratoire situé à hauteur de Messancy et celui situé à hauteur de Wolkrange seront prévues afin de réaliser la réfection des revêtements des trois giratoires.

JUDICIAIRE

Les victimes mieux informées en cas de libération d’un condamné

Les victimes pourront demander à être automatiquement informées lorsqu’un condamné bénéficie d’un congé pénitentiaire ou est libéré de prison. En cas de crimes graves, les victimes seront toujours contactées par une maison de justice, écrit De Standaard lundi.

Une fois une peine prononcée par un juge, les parties civiles recevront un courrier leur expliquant leurs droits. Une "fiche victime" permettra d’indiquer la manière dont on souhaite exercer ces droits, c’est-à-dire demander à être informé si le condamné sollicite une libération anticipée ou lorsqu’il est autorisé de manière définitive à quitter la prison. Les parties civiles peuvent également demander des conditions à la libération, comme une interdiction de contact par exemple.

Pour les survivants et proches de victimes de crimes graves, les maisons de justice les contacteront automatiquement. Cela concerne les faits – volontaires ou non – ayant entraîné la mort, y compris par empoisonnement et torture, ainsi que le viol. Les assistants de justice contacteront aussi automatiquement les victimes de tentatives de ces crimes.

Début de la mise en œuvre effective des courtes peines

Le projet de loi portant sur l’exécution des courtes peines est sur les rails. L’entrée en vigueur du nouveau dispositif se déroulera en deux étapes: à partir du 1er septembre, toutes les peines de 2 à 3 ans seront exécutées. À partir de septembre 2023, ce sera au tour des peines de moins de 2 ans.

Cette mesure concrétise la volonté affichée par le ministre de la Justice de mettre un terme à l’inexécution des courtes peines. Vincent Van Quickenborne en avait toutefois repoussé l’application, à diverses reprises, par crainte d’aggraver la surpopulation carcérale.

SANTÉ

Covid: les plus de 50 ans seront invités à recevoir un 2e booster au début de l’automne

La Belgique va lancer une nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus après les vacances. Dans ce cadre, tous les plus de 50 ans recevront une invitation pour un 2e booster – soit une 4e dose de vaccin, voire une 5e pour les immunodéprimés – à partir du mois de septembre, ont annoncé les différents ministres belges de la Santé au terme d’une réunion de la Conférence interministérielle (CIM) Santé.

Le médicament contre la mucoviscidose Kaftrio sera remboursé pour les plus de 12 ans

À partir du 1er septembre, le Kaftrio, un médicament coûteux contre la mucoviscidose, sera remboursé intégralement pour les patients de plus de 12 ans, a confirmé à l’agence Belga l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (Inami), précisant que le patient devra toutefois remplir certaines conditions de remboursement.

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke avait annoncé mi-juillet avoir conclu un accord sur le sujet avec l’entreprise pharmaceutique américaine Vertex, après d’âpres négociations.

Les négociations portant sur le remboursement de la 4e thérapie de Vertex pour les enfants âgés de 6 à 11 ans sont quant à elles toujours en cours.