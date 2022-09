1. Tout ce qui change ce jeudi: allocs chômage, abonnement TEC, etc

Plusieurs banques suppriment les taux d’intérêt négatifs, un chômeur pourra conserver une partie de son allocation s’il occupe un emploi en pénurie, l’abonnement TEC passe à 12 euros par an pour les 18-24 ans et 65 +: il y a du neuf dans la vie des Belges dès le début du mois de septembre. On fait le point.

2. Une interview de Rajae Maouane dans un manuel scolaire fait polémique

La publication d’une interview de la co-présidente d’Ecolo dans un manuel scolaire destiné aux élèves du secondaire inférieur a rapidement suscité la polémique chez nous. La ministre de l’Education Caroline Désir (PS) a demandé jeudi l’ouverture d’une enquête administrative.

3. Le diesel et l’essence bien moins chers en France qu’en Belgique

Le gouvernement français augmente temporairement la remise sur les accises à 30 centimes d’euro par litre et le fournisseur Total Energies accorde une autre remise de 20 centimes d’euro. Le diesel et l’essence sont donc beaucoup moins chers depuis ce jeudi en France et les propriétaires de pompes à essence belges craignent cette concurrence.

4. Makro introduit une procédure de réorganisation judiciaire

La direction de l’enseigne Makro Cash & Carry Belgium, en pertes structurelles depuis près de 10 ans, a introduit ce jeudi une demande de procédure de réorganisation judiciaire par transfert d’entreprises sous autorité de justice (PRJ) auprès du tribunal de l’entreprise d’Anvers, a-t-elle annoncé. Makro Cash & Carry Belgium occupe quelque 2.000 personnes.

5. Mercato: dernière journée de transferts pour les 5 grands championnats

Alors qu’en Belgique la fin du mercato est prévue pour le 6 septembre, en France (23h), Allemagne (17h), Angleterre (23h), Espagne (23h) et Italie (23h) les transferts prendront fin aujourd’hui. Suivez toutes les infos en live via notre direct commenté.

