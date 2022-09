Garder la viande au frais et les poussins au chaud: les fermiers sur la corde raide

Justement, dans sa ferme condruzienne de Bois-et-Borsu, Jean-Philippe George a les deux: le froid et le chaud. Et ça douille!

Poussins

L’agriculteur élève du bétail et des volailles. Il a sa chambre froide pour les colis de viande qu’il vend à ses clients et des poulaillers à chauffer. " Même en ce moment, malgré la température ambiante, je dois chauffer. J’ai reçu des poussins lundi dernier et il leur faut quand même 29 °C tous les jours…"

La facture de gaz a enflé de façon démesurée. " Elle a été multipliée par 4 ou 5, je ne pourrais pas le dire avec précision." À cette heure de l’après-midi, Jean-Philippe n’a pas le nez dans ses dossiers. Mais pour l’électricité, il en est certain, la facture a doublé en un an.

Il s’en sort comment? " Si je devais répercuter le coût sur le client, je devrais vendre le morceau de viande un tiers plus cher qu’avant. Mais ce n’est pas possible. Et puis, les gens ont aussi des problèmes d’argent. Ça va devenir un gros problème. Pour tout le monde, d’ailleurs. Je me demande comment ça se fait que personne ne se révolte."

Et le reste…

Pour l’instant, il parvient à payer ses factures. Mais il n’y a pas que le prix de l’énergie. " Le nitrate qu’on met sur les céréales coûtait encore 180 € la tonne il y a 2 ans. Pour l’année prochaine, ça devrait dépasser les 1000 €. Et on n’est même pas sûr qu’il y en aura pour tout le monde."

La nourriture pour le bétail est devenue un casse-tête de plus, pour les éleveurs: " Le lin et la pulpe de betterave coûtent horriblement cher. Et encore, moi j’ai toujours du fourrage de l’année dernière. Mais d’autres n’en ont plus. Et vu les conditions climatiques, on ne pourra pas couper d’herbe avant l’hiver. Le maïs sèche sur pied et sa valeur nutritive s’en trouve réduite…"

Il soupire. " Ça va s’arrêter où? Tout ça va devenir impayable."

Autonomie

Le doublement du tarif de l’électricité lui a en tout cas permis d’accélérer une décision qui mijotait depuis un moment: Jean-Philippe va faire installer des panneaux photovoltaïques. " Je les attends pour la mi-octobre. Après, il restera le gaz… Mais si les panneaux donnent bien, et il faut compter au moins 6 mois pour avoir du recul, je remplacerai peut-être le gaz par des chauffages électriques dans les poulaillers. L’idée, c’est d’être autonome. À mon avis, il n’y aura pas d’avenir sans ça."