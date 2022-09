Bébé mort retrouvé dans une crèche en Flandre: «Nous voulons une enquête approfondie», confient les parents

Les parents du défunt ne veulent pointer du doigt personne. "Nous étions en fait très satisfaits de la mère d’accueil et nous ne voulons pas qu’elle ait une mauvaise réputation maintenant", semble-t-il. "Mais nous voulons que l’enquête soit approfondie. Si des erreurs ont été commises, nous voulons savoir. Omélie était un bébé de rêve. "

Le bourgmestre d’Ichtegem, Lieven Cobbaert a également été informé. "Je ne peux pas commenter ce qui s’est passé, parce que l’enquête est en cours. Quoi qu’il en soit, mes condoléances vont aux parents et à la famille de l’enfant et à toutes les autres personnes impliquées", explique-t-il au Nieuwsblad.

«Cela a eu un impact énorme» sur l’assistante maternelle

La crèche en question où les événements tragiques ont eu lieu restera fermée pour le moment. Le gérant B. (52 ans) est trop sévèrement battu. "Maman traverse une période très difficile", confie sa fille au Nieuwsblad. "Elle va chez le médecin parce qu’elle n’est pas capable de travailler. Nous ne savons pas combien de temps elle restera fermée, mais cela a eu un impact énorme sur elle. Peut-être aura-t-elle besoin de temps pour s’exprimer positivement. Nous ne pouvons pas nous attarder sur ce qui s’est passé parce que nous laissons chacun faire son travail. En tout cas, c’était un accident tragique."

"Maman s’occupe d’enfants depuis 25 ans et a généralement cinq bébés et tout-petits à la maison", poursuit sa fille. "Elle les aime tous beaucoup et les traite comme s’ils étaient ses propres enfants. Ce matin aussi, à la porte de l’école, nous avons reçu beaucoup de soutien. Mais en premier lieu, nous pensons principalement au chagrin des parents du garçon. Ils ont perdu leur bien le plus précieux. Nous avons une énorme sympathie pour eux."